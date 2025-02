Giovedì 6 febbraio nuova puntata del Grande Fratello. E questo significa nuovi scontri, nuove rivelazioni, nuovo eliminato e nuove nomination. Alfonso Signorini ha anche svelato la data della finale, oggetto in questi ultimi giorni di una marea di ipotesi e rumor: “Ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo”.

“Ragazzi tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale”, ha annunciato il conduttore. Per chi si fosse perso la diretta, è uscita al televoto – e per la seconda volta – Eva Grimaldi e in nomination dunque a rischio eliminazione sono finiti Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi. A proposito di Pamela, nel corso della puntata è venuto fuori anche uno scoop. Da Maria Monsè, che ancora una volta è tornata nella casa insieme alla figlia Perla Maria per un nuovo litigio.

GF, bomba su Pamela: “Non sapete cosa ha fatto”

Il tutto è partito da un video che Maria Monsè ha fatto sui social insieme a un’altra ex di Non è la Rai. Le due hanno ricordato una sfilata alla quale hanno partecipato alcune ex del programma. “Mantengo sempre le promesse. lo scoop con una Non è la Rai: all’epoca dell’ultima sfilata avevo pensato di invitare anche Pamela ma ebbe il coraggio di chiedermi il gettone e l’autista. Chi ha le braccine corte e cerca di allungarle?”, ha attaccato la Monsè.

Finita la clip, Pamela ha smentito tutto e spiegato di non ricordarsi quel momento: “Cosa non si fa per avere due minuti di gloria. Non ricordo neanche di cosa stiamo parlando. Non mi agito ma rispondo. Questo è il mio lavoro, chiedo il gettone. Venire qui con queste cose la vedo una cosa meschina, io neanche me la ricordo questa cosa”.

Le Monsè sono tornate e hanno qualcosa da dire a Pamela! 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/xiQlbxtJMK — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2025

“La poraccitudine. Maria, vai a casa”, ha concluso Pamela. Dallo studio, poi, è intervenuta Ilaria Galassi in difesa di Pamela: “Secondo me stanno facendo di tutto per entrare nella casa ma non c’è motivo. Ormai siete fuori dal giro, fatevene una ragione. Siete ridicole, fate ridere. Parlate di cose più interessanti”.