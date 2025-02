La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 6 febbraio 2025, ha riservato numerosi colpi di scena e momenti di intensa emozione. Tra i vari avvenimenti, l’eliminazione di Eva Grimaldi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata. La Grimaldi, attrice di fama nazionale, era entrata nella casa del Grande Fratello il 16 dicembre 2024, portando con sé la sua esperienza e il suo carisma. Durante la sua permanenza, ha condiviso con i coinquilini e il pubblico storie toccanti della sua vita, inclusi i dettagli di un’infanzia difficile, creando momenti di profonda riflessione all’interno della casa.

>> “Se n’è andata di cervello”. Eva Grimaldi sciocca il pubblico del Grande Fratello: “Non può averlo fatto”

Nel corso della puntata, condotta da Alfonso Signorini, è stato chiuso il televoto che vedeva ben nove concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Iago García, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. Il verdetto del pubblico è stato chiaro: Eva Grimaldi è risultata la meno votata e ha dovuto abbandonare la casa. La reazione di Eva all’eliminazione è stata composta, ma non priva di emozione.





Eva Grimaldi eliminata dal casa del Grande Fratello: perché

Ha salutato calorosamente i suoi compagni d’avventura, ringraziandoli per i momenti condivisi e augurando loro il meglio per il prosieguo del gioco. Una volta in studio, ha avuto modo di confrontarsi con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, riflettendo sulla sua esperienza all’interno della casa e sulle dinamiche che l’hanno portata all’eliminazione. L’eliminazione di Eva ha suscitato diverse reazioni sia all’interno che all’esterno della casa.

Alcuni concorrenti si sono mostrati sorpresi e dispiaciuti per la sua uscita, riconoscendo in lei una figura materna e un punto di riferimento. Ma non tutti. Ma perché è uscita Eva? Il televoto ha visto stravincere Shaila che ha ottenuto il 31,41% di voti. Poi con il 18,74% Javier. Segue Jessica con il 16,76% mentre Iago ha registrato il 12,79%, Amanda il 9,76% e Giglio il 4,25%. Infine Maxime e Pamela, che hanno ottenuto rispettivamente il 4,18% e il 2,34%. Eva soltanto l’1,77% per questo è stata eliminata dal Grande Fratello.

quelle coglionazze delle zialena hanno fatto eliminare eva è guerra pic.twitter.com/tAdbyTssI6 — chiara 🦥 (@chiaradettaiaia) February 6, 2025

E in tanti hanno polemizzato sulla faccenda: “Quelle co*** delle zialena hanno fatto eliminare Eva: è guerra”, scrive ad esempio un utente sui social. Poco dopo si è cambiati argomento e Signorini ha iniziato a parlare della nascente storia d’amore tra Helena e Javier ha catturato l’attenzione del pubblico, con i due che hanno condiviso un bacio appassionato, suscitando reazioni contrastanti tra i coinquilini. Inoltre, non sono mancate tensioni, come lo scontro tra Shaila Gatta e Federico, che ha acceso gli animi all’interno della casa. Con l’uscita di Eva Grimaldi, il gioco entra in una fase sempre più intensa e imprevedibile.

>> “Tutta colpa di Helena e Javier”. Grande Fratello, Jessica mette in allerta gli altri concorrenti