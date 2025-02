Il pubblico del Grande Fratello ha manifestato perplessità in rete, dopo aver sentito ciò che ha detto Eva Grimaldi a poche ore dalla nuova puntata in diretta. L’appuntamento con Signorini andrà in onda nella serata del 6 febbraio, ma sta facendo rumore la dichiarazione della concorrente, che ha inevitabilmente innescato un’ondata di dubbi tra i telespettatori.

C’è chi ha deciso di scrivere un post sul social network X per puntare l’attenzione proprio sulla frase di Eva Grimaldi, che ora potrebbe subire ancora più critiche per questa sua esperienza al Grande Fratello. Probabilmente avrebbe voluto dire qualcosa di costruttivo, ma la reazione del pubblico non è stata eccelsa.

Grande Fratello, Eva Grimaldi finisce nella bufera: “Ma cosa sta dicendo?”

Non è proprio stata digerita un’affermazione di Eva Grimaldi, che aveva deciso di commentare al Grande Fratello la nascita di nuove coppie e interessi tra i gieffini. La sua visione sul programma non è stata condivisa appieno da tutti, infatti c’è stata un’utente che ci è andata giù anche pesantemente, criticando aspramente l’attrice.

Questo il racconto di una telespettatrice, che stava sicuramente guardando su Mediaset Extra la diretta 24 ore su 24, in quel frangente puntata su Eva: “Si parlava di ship, di coppia, ed Eva dice che il GF serve perché ‘per i giovani trovare l’amore è un problema sociale e il Grande Fratello serve a questo‘. Ormai credo che il cervello di Eva sia più piccolo di quello di una gallina”.

La speranza dei fan di Eva è che questa sua uscita non incida negativamente sul suo percorso, dato che è al televoto e tra poche ore scoprirà se potrà proseguire o meno la sua avventura al GF.