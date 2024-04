Amici 23, la registrazione della quinta puntata del Serale è terminata come di consueto giovedì pomeriggio e dunque chi non ama le sorprese può già conoscere gran parte della puntata che vedremo in onda sabato sera, ovviamente in prima serata su Canale 5. La scorsa settimana c’era stato un colpo di scena in casetta: Lil Jolie e Sarah, finite al ballottaggio finale, sono tornate in studio ma lì hanno scoperto che nessuna delle due era stata eliminata.

Ancora in gara ma con riserva, nel senso di un’altra sfida per schiarire le idee di uno dei giudici di questa edizione, ossia Michele Bravi. Nella quinta puntata dunque Lil Jolie e e Sarah si sono posizionate una di fronte all’altra e si sono sfidate e alla fine è stata eliminata la prima, fa sapere il sito Gossip e Tv che fornisce tanti altri dettagli sulla puntata di sabato 20 aprile.

Leggi anche: “Questo in tv non l’avete visto”. Amici 23, lite gigante tra Giovanni e Nicholas: particolari mai raccontati





Amici 23, incidente in studio durante il Serale

Per esempio il portale rende noto che l’ospite musicale della serata sarà Enrico Nigiotti e che, dopo l’uscita di scena di Lil Jolie, ci sarà un altro ballottaggio tutto al femminile: quello tra Sarah e Aurora, la ballerina che sostituisce Gaia. “Problema con il tablet di Malgioglio al ballottaggio finale – si legge – per questo vota su un foglietto Le talpe mi riferiscono che Malgioglio salva Aurora al ballottaggio finale”.

E a proposito di Aurora, si è verificato un altro incidente in studio nel corso della quinta puntata. L’ennesimo, perché nelle scorse settimane ci sono già stati la mattonella rotta, la scheggia conficcata nel piede di Gaia e da ultimo un problema con la grafica che ha fatto fermare tutto per qualche minuto. Ora un nuovo infortunio, stando sempre alle anticipazioni del portale Gossip e Tv.

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵



🔴 Aurora si fa male al piede mentre balla 🔴#AMICI23 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 18, 2024

Durante un’esibizione Aurora si è fatta male ad un piede. Nulla di grave e infatti, presumibilmente dopo uno stop per assicurarsi delle sue condizioni, ha poi fatto tutte le sfide e come dicevamo è anche finita al ballottaggio finale. Nel caso dovesse avere la peggio, lo ricordiamo, dovrà uscire anche Gaia. Ma la notizia dell’infortunio ha subito scatenato gli utenti, increduli che sia successo proprio alla sostituta: “Chiamiamo una sostituta della sostituta”, “Per proprietà transitiva ciò che è accaduto a Gaia adesso accade a chi ne ha preso il posto”. “Ora serve una che prenda il posto di Aurora, che aveva preso il posto di Gaia, che al mercato mio padre comprò“.