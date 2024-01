Momento complicato e triste al Grande Fratello. Un concorrente è scoppiato tra le lacrime e a parlarne è stata Fiordaliso, che si è rivolta verso Beatrice e hanno cominciato a discutere del fatto. Gli utenti, che hanno condiviso questo video, sono riusciti anche a ricostruire il motivo di questa sofferenza del gieffino, che è rimasto a dir poco male per il comportamento subito.

Nella casa del Grande Fratello questo concorrente si sarebbe rinchiuso in bagno e le lacrime sono state immediate, dopo aver assistito a qualcosa di veramente brutto nei suoi confronti. I telespettatori hanno protestato in maniera furibonda online e ora si è in attesa di eventuali spiegazioni da parte del diretto interessato o in alternativa di coloro che hanno preso una decisione inaspettata.

Grande Fratello, concorrente in lacrime in bagno: cosa è successo

Dunque, il racconto su quanto successo nelle ultime ore al Grande Fratello col concorrente finito tra le lacrime, è iniziato con questa rivelazione di Fiordaliso: “Lui stava piangendo in bagno“. Beatrice ha quindi aggiunto: “Ma è responsabilità di Max“, in riferimento a Varrese, che avrebbe compiuto un gesto sgradevole insieme ad altri che ha offeso il gieffino sofferente.

Ad aver pianto è stato Vittorio e la spiegazione è stata fornita dall’utente che ha condiviso il video del dialogo tra Bea e Fiordaliso, alla presenza anche di altri gieffini: “Vittorio piangeva in bagno perché gli altri hanno mangiato senza lasciargli il pranzo. Che cucciolo, non posso vederlo così”. C’è chi lo ha anche criticato per aver esagerato con la reazione, mentre altri lo hanno compreso.

Vittorio piangeva in bagno perché gli altri hanno mangiato senza lasciargli il suo pranzo



CHE CUCCIOLO CHE È NON POSSO VEDERLO COSÌ 🥺#GrandeFratello

Altri internauti hanno quindi commentato: “Bea gli ha dato anche un bacino a Vittorio”, “Sicuramente è rimasto male per il gesto non per il cibo in sé”, “Egoisti, bulli”, “Fanno schifo”.