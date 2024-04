Daniele Paudice è l’ultimo arrivato nel trono classico di Uomini e Donne. Si è seduto sul trono mentre Brando concludeva il suo percorso (è poi uscito dal programma con Raffaella, ndr) e Ida Platano era alle prese con i suoi corteggiatori, Mario e Pierpaolo. Sia Ida che Daniele hanno meno di 2 mesi di tempo per capire se in studio c’è la persona che potrebbe fare al caso loro, quella con la quale iniziare una relazione lontano dai riflettori.

Ida Platano è sicuramente più avvantaggiata perché ha iniziato mesi fa questo inedito percorso da tronista, ma Daniele non ha perso tempo e appena arrivato ha iniziato a ‘scremare’ le sue pretendenti. Al momento sta conoscendo Gaia e Valery, la corteggiatrice con la quale aveva discusso nella prima puntata perché stava mangiando patatine anziché invitarlo a ballare per sapere qualcosa in più di lui.

Daniele di UeD, spuntano i like alla sua corteggiatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che la frequentazione tra Daniele e Gaia continua. Gli spoiler della registrazione che si è svolta il primo aprile sostengono che i due sono usciti in esterna e si sono trovati molto bene. Ma qui arriva un colpo di scena.

L’interesse che Daniele ha per Gaia a Uomini e Donne sarebbe confermato dai like che lo stesso tronista ha lasciato mesi fa alle foto Instagram dell’estetista milanese di 25 anni. Foto che risalgono allo scorso ottobre, ovvero al periodo in cui non era ancora nel cast del dating-show, scrive il sito Blasting News.

E questi “mi piace” confermerebbero l’interesse che il modello napoletano che sempre detto di provare per la corteggiatrice, al momento l’unica ad aver attirato maggiormente la sua attenzione e ad essere stata portata in esterna più volte. E che continuerà a uscire con lui, stando alle anticipazioni. Gaia ha diversi volti noti tra i suoi seguaci, come gli ex corteggiatori Luca Onestini, Gennaro Farella, Sammy Hassan e Alessio Campoli ma anche lo sportivo Manuel Bortuzzo.