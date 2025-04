Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, cosa è successo davvero dopo l’addio al Grande Fratello. A riportare inizialmente qualche spiraglio era stata Deianira Marzano, che ai microfoni di Casa Lollo aveva svelato alcuni retroscena inediti sul rapporto tra i due ex concorrenti, facendo intendere che qualcosa tra loro potesse ancora esistere. Secondo l’opinionista, infatti, tra Shaila e Lorenzo ci sarebbe stato un recente scambio di messaggi, indice di un legame ancora non del tutto spezzato.

“La loro è stata una reazione vera”, aveva raccontato Deianira, sottolineando come ci sia stato un contatto, seppur freddo, tra i due. “Se si sono sentiti? Loro dei messaggi se li sono mandati, però non è successo niente al di là di questi messaggi, sono stati dei messaggi di due persone che comunque si trattano con freddezza”. L’influencer aveva anche lasciato intendere che Shaila, dopo l’esperienza nella casa, si fosse pentita di alcuni atteggiamenti, non tanto per il contenuto delle sue azioni, quanto per l’immagine data al pubblico. E nonostante la responsabilità condivisa, secondo Marzano, era la stessa Gatta a imporsi una sorta di condanna morale.

Ora Shaila parla: cosa è successo con Lorenzo

La narrazione di Deianira aveva poi aggiunto altri dettagli che avevano acceso le speranze dei fan: “Di persona non si sono visti però si sono scritti e si sono sentiti anche attraverso amici, prima si sono salutati attraverso Yulia e poi dopo si sono anche scritti, ma anche ieri si sono scritti, però in modo freddo”. Un passaggio, questo, che lasciava intendere come Lorenzo potesse essersi illuso di rivedere Shaila, soprattutto dopo la sua salita a Milano, forse vissuta da lui come un’occasione mancata.

Ma le parole di Shaila Gatta in una successiva diretta social sono state chiare e definitive, spazzando via ogni dubbio: “Ci siamo sentiti l’11 aprile per quattro lunghe ore. Però nella vita bisogna accettare che se non c’è un incastro in una relazione… Ci si vuole bene, le nostre emozioni erano reali, ma niente… Abbiamo accettato entrambi che comunque va così”. Una chiusura senza appello, che non lascia spazio a interpretazioni né a futuri ritorni di fiamma.

A Shaila Gatta interessa solo 💰E quindi ora deve fare bella figura… poverina ha fatto il confronto con Lorenzo e si vogliono bene… non c’è incastro … ora solo cose diplomatiche.



FALSA!!! Dopo che l’ha infangato pubblicamente #shailenzo #miao #pussycats https://t.co/SMyGJrfu4t — Mari@ (@lovemor33) April 20, 2025

Ho recuperato la live.

Ho rivisto una ragazza che segue tanto la testa però non sono riuscita a farmi un'idea precisa.

Per questo aspetto la diretta di Lorenzo che spero dia delle delucidazioni.

La cosa certa è che al momento non c'è l'idea di ricucire il rapporto #shailenzo — Chanel (@Roseflo94152971) April 20, 2025

Le parole dell’ex velina hanno così messo fine, con tono pacato ma deciso, a quella che sembrava una storia ancora sospesa tra chiarimenti e incomprensioni. Il sentimento, come ammesso da entrambi, era autentico, ma il tempo e le dinamiche della vita hanno avuto l’ultima parola. I fan dovranno dunque accettare che la coppia Gatta-Spolverato rimarrà un ricordo del Grande Fratello, senza un seguito nel mondo reale.