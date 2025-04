Con la fine della stagione del Grande Fratello, andata in onda fino al 31 marzo, Alfonso Signorini si è concesso un momento di pausa, scegliendo un modo decisamente originale per ritrovare sé stesso. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il celebre conduttore ha raccontato di essersi imbarcato in un volo intercontinentale durato ben 36 ore, con l’unico scopo di staccare completamente da ogni contatto con il mondo. “Ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo”, ha dichiarato, lasciando intendere quanto il lungo impegno televisivo lo avesse prosciugato mentalmente ed emotivamente.

Durante l’intervista, Signorini ha colto l’occasione per svelare alcuni retroscena inediti legati all’ultima edizione del reality, in particolare alla controversa decisione di Shaila Gatta di chiudere la sua relazione con Lorenzo Spolverato in diretta televisiva. Una scena che ha diviso il pubblico, sollevando dubbi sull’autenticità del gesto e sul possibile intervento degli autori del programma. Ma il conduttore ha voluto chiarire con fermezza: “Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei, prima della diretta, la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì”. Nessuna imposizione, dunque, ma una scelta personale e meditata da parte della giovane ex velina, confermata anche dal padre Cosimo.

GF, parla Signorini: cosa è successo davvero agli Shailenzo

Nel tirare le somme della stagione appena conclusa, Signorini ha raccontato di aver tifato per Mariavittoria, concorrente che ha definito affine al suo modo di essere. “Un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si “resetta””, ha commentato, ammettendo però di essere stato comunque soddisfatto della vittoria di Jessica Morlacchi.

Secondo il conduttore, Jessica ha saputo incarnare la semplicità e le fragilità della “porta accanto”, con la sua insicurezza, la vena malinconica e il desiderio sincero di trovare l’anima gemella. Una vittoria, dunque, che ha saputo parlare al cuore del pubblico.

Ma ciò che ha alimentato ulteriormente le speculazioni è stato il silenzio con cui Signorini ha chiuso la serata finale: nessun riferimento al suo ritorno nella prossima edizione. Un dettaglio che non è passato inosservato e che molti hanno interpretato come un addio.

Tuttavia, le voci che circolano nei corridoi televisivi parlano di un rientro del giornalista anche nella prossima stagione. A chi gli ha chiesto se il mancato annuncio fosse una semplice dimenticanza, Signorini ha risposto con decisione: “Non è stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamente adesso ho bisogno di vacanza: la spina l’ho staccata e quello che devo fare è solo riposarmi dal lavoro”.

Il suo desiderio di silenzio e di stacco completo dal mondo riflette un bisogno più profondo di introspezione. Un tempo sospeso, in cui il conduttore intende rimanere lontano dai riflettori, almeno per qualche mese, lasciando in sospeso anche il suo futuro professionale.

“Mi aspettano ancora tre mesi molto intensi. Non ho ancora in mano la data né la durata né so chi voglia farlo. Il mio obiettivo è stare fermo il più possibile”, ha concluso. Un periodo di rigenerazione personale, dunque, per uno dei volti più amati – e chiacchierati – della televisione italiana.