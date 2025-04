Molto probabilmente questo fine settimana Lorenzo Spolverato sarà da Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo Helena Prestes, che domenica ha parlato in studio ed è stata anche raggiunta da Javier Martinez, il modello sarebbe il secondo finalista ospite del programma di Canale 5. È passata una sola settimana dall’addio improvviso con Shaila Gatta, che l’ha mollato in diretta tv al Grande Fratello.

Lo ha lasciato di punto in bianco durante la finale di lunedì 31 marzo: da allora la storia d’amore nata nella casa con l’ex Velina si è interrotta e a quanto pare le cose non cambieranno. Nonostante si sia fatto vedere spesso su Instagram, molte volte in compagnia di altri concorrenti con cui ha condiviso questa esperienza al reality, finora Lorenzo è rimasto in silenzio. E ora ha spiegato perché.

Lorenzo rompe il silenzio una settimana dopo la fine del GF

“A una settimana dall’uscita della casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia ed affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto”, ha scritto in una Storia il modello per poi passare a indicare il motivo di tanta riservatezza.

“I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante – ha continuato – Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione. Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce”.

Ma questo non significa che Lorenzo non si sia informato in questi giorni e soprattutto che non abbai avuto reazioni: “Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre fatto e dimostrato. Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata“, la conclusione.