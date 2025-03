Al Grande Fratello Lorenzo Spolverato si lascia andare a confessione intime con Chiara Cainelli. Dopo l’uscita di Shaila Gatta dalla Casa, Chiara è rimasta l’unico punto di riferimento di Lollo. Negli ultimi tempi si era parlato anche di una certa intesa tra loro, al punto che Shaila, sotto il piumone, aveva rivelato al suo fidanzato qualche timore. Tuttavia, sia lui che Chiara hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale tra loro.

Sul rapporto tra Lollo e Chiara è intervenuto anche Alfonso D’Apice. ,che dallo studio ha messo in guardia la sua Chiara: “Attenta, Lorenzo ti sta usando!”. Nonostante questo avvertimento, lei ha mantenuto ferma la sua posizione: “Su Lorenzo non cambio idea”, ha confidato a Mariavittoria. E ha aggiunto: “Capisco il punto di vista di Alfonso, ma non voglio farmi condizionare”. E MaVi: “È innegabile che tu e Lorenzo abbiate un bel rapporto di amicizia”. “Senza dubbio”, al risposta di Chiara.

“A letto l’ultima notte con Shaila…”. Grande Fratello, Lorenzo fa confessioni intime a Chiara

L’eliminazione di Shaila ha lasciato Lorenzo spiazzato, tanto che ieri sera ha deciso di aprirsi con Chiara, rivelando un momento molto intimo vissuto con l’ex velina di Striscia la Notizia: come ha vissuto l’ultima notte insieme alla ex velina . “Sai io e Shaila siamo stati a letto…”. “Avevo capito…”, lo ha interrotto subito lei. “È stato l’amore più bello fatto in sei mesi – ha confessato Lorenzo -. È stata la volta in cui l’ho sentita di più”. “Voi due siete due bombe insieme – ha commentato Chiara -. A volte vi siete persi in tante discussioni, solo perché non vi volevate ascoltare l’uno con l’altro. Quando vi siete parlati avete sempre risolto i vostri problemi, vi siete sempre capiti. Qualche volta in puntata questo orgoglio non vi ha aiutato”.

Lorenzo poi è tornato di nuovo sull’ultima notte con Shaila: “Le ho detto: torniamo insieme, potrebbe essere la nostra ultima sera. Meno male. È stato bello dormire insieme dopo un mesetto”. “Io spero che fuori da qua voi possiate..ma mettici del tuo”, ha aggiunto Chiara. E Lorenzo ha annuito, una risposta che ha fatto sognare i fan della coppia. In tanti sperano tanto che loro storia possa continuare a telecamere spente.

Lorenzo racconta a Chiara dell'ultima notte con Shaila #shailenzo pic.twitter.com/RfqVj5TJ0y — Rainbow (@rainbowncats) March 25, 2025

Infine, Lorenzo ha concluso con una riflessione su ciò che questa esperienza gli ha insegnato: “Questa esperienza mi abbia aiutato a capire… di me, delle relazioni e dell’amicizia. Alcune cose della mia personalità le ho confermate, altre le ho messe in discussione per migliorarle”.