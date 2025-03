Il conto alla rovescia verso la finale del Grande Fratello è iniziato. I concorrenti sentono che questa incredibile avventura sta volgendo al termine e si stanno preparando a tornare alla loro vita normale. Ma nonostante l’atmosfera decisamente più serena, dopo mesi di liti e discussioni, sotto sotto gli inquilini della Casa più spiata d’Italia continuano a guardarsi con sospetto.

Negli ultimi momenti, ciò che ha attirato l’attenzione di Chiara Cainelli è stato un comportamento insolito da parte di Jessica Morlacchi. La cubista di Trento ha notato un viavai molto intenso dell’ltra concorrente verso il confessionale, e alla fine ne ha parlato con la sua amica del cuore, Zeudi Di Palma. Dopo aver ascoltato il racconto di Chiara, anche lei è rimasta stupita.

Come ben sa il pubblico, Chiara e Jessica nelle ultime settimane hanno sviluppato una sorta di ostilità reciproca. Ieri la cantante è stata chiamata ben dieci volte in confessionale. Questo ha suscitato dei sospetti in Chiara, soprattutto dopo le dure parole che Jessica le aveva rivolto nell’ultima diretta. Ma cosa è successo di preciso ieri? Come riportato da un fan del Grande Fratello su X, Jessica è stata chiamata ancora una volta dal voce del Grande Fratello. Chiara evidentemente la stava tenendo sotto controllo da un po’, e alla fine ha commentato: “Sento del veleno, è il decimo confessionale che fa oggi”. Zeudi ha risposto: “Magari viene anche contro di me.”

Tuttavia, sembra che i continui viaggi di Jessica al confessionale non siano legati ai presunti sfoghi contro Chiara. Come riportato da un altro fan su X: “Jessica viene chiamata in confessionale ogni tre per due perché sta svalvolando e viene ripresa. Quelle che pensano che ce l’abbia con loro non sanno cosa stia davvero succedendo”.

Ah non mi stupirei per niente Zé💀#Zelena — Alice Polettini (@PolettiniAlice) March 25, 2025

DI sicuro Chiara è ancora ferita dopo lo scontro tre lei e Jessica in putata. Quest’ultima l’ha attaccata frontalmente, cogliendola di sorpresa: “Sei una bella viperella, non sei quella che mette pace, ma quella che adora questo teatrino, fare battute ad alta voce…”, aveva dichiarato Jessica commentando il comportamento di Chiara durante una lite tra Helena e Zeudi. In confessionale, sempre riferendosi a Chiara, ha aggiunto: “Questo modo di fare lasciamolo alle medie, se vogliamo discutere con una persona, facciamolo faccia a faccia. Tira fuori gli attributi e fammi vedere che tipo di carattere hai”.

Chiara, a sua volta, dopo la puntata, ha lanciato delle stoccate a Jessica: “Io vedo una Jessica che è assente nella vita quotidiana della casa e che si limita a recitare il suo ruolo durante le puntate, che può essere quello di provocare o stuzzicare”.