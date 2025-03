Da quando Giglio è uscito dal Grande Fratello in occasione della semifinale, non si è fatto altro che parlare del suo rapporto con Yulia che invece è da tempo all’esterno del programma. Si sono susseguite tantissime voci su quanto accaduto tra i due, ma ora sappiamo definitivamente come è andata a finire.

Proprio subito dopo la puntata del Grande Fratello era emerso, grazie all’influencer Deianira Marzano, che avessero avuto già una lite. Stando a quanto si leggeva nella segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip, pare che la modella stesse urlando al telefono con il suo compagno. Ma ora si è saputo altro.

Grande Fratello, ora si è saputo come è andata a finire tra Giglio e Yulia

Dopo tante voci sul loro conto, Giglio e Yulia hanno stoppato tutto con un comportamento ben preciso tenuto dopo l’uscita di lui dal Grande Fratello. Prima il parrucchiere ha pubblicato una sua Instagram story eloquente, poi è stata sempre Deianira Marzano a chiarire ogni aspetto.

Questa la segnalazione ricevuta dalla Marzano con tanto di foto allegate: “Oggi a Roma alla presentazione del libro di Luca Calvani ed erano in perfetta sintonia“. Infatti, nelle due immagini diffuse Giglio e Yulia sono apparsi l’uno al fianco dell’altra ed entrambi si sono mostrati molto sorridenti. Dunque, la relazione proseguirebbe senza intoppi.

Anche Giglio precedentemente aveva postato una storia su Instagram, nella quale lui e Yulia erano insieme. E aveva scritto nella didascalia: “Ciao belli”.