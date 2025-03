Forti emozioni per i fan della coppia composta da Javier e Helena. Il primo ha dovuto lasciare il Grande Fratello perché eliminato tramite televoto, ma ora che è ritornato alla sua vita quotidiana non ha ovviamente smesso di pensare alla sua fidanzata. Quest’ultima è diventata finalista e lunedì 31 marzo si giocherà la vittoria.

Nel corso della notte tra il 25 e il 26 marzo, Javier è tornato a casa dopo aver trascorso una serata a cena con i suoi amici all’interno di un locale. Ha iniziato a guardare la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e si è trovato di fronte ad una scena commovente che ha riguardato Helena. E lui ha subito risposto con un’Instagram story.

Grande Fratello, Javier risponde a distanza a Helena: “Sì, non vedo l’ora”

Prima di vedere la diretta del Grande Fratello, Javier aveva girato un video per i fan sui social e aveva detto: “Sono uscito dalla casa, sono scombussolato. Ora andrò a mangiare, vi ringrazio per tutto”. A cena era assieme anche alla sua amica Gessica Notaro, che ha scritto sul suo profilo riferendosi al pallavolista: “Non abbiamo aspettato nemmeno 24 ore per festeggiare”.

Il momento clou ha avuto luogo quando Javier era davanti alla televisione e ha visto cosa ha fatto Helena. La modella era in compagnia di Mariavittoria, quando ha iniziato ad ascoltare il brano Privilege di The Weeknd. E la Prestes si è emozionata e ha commentato: “Manca poco, bellissima questa canzone“. La replica di Martinez non si è fatta quindi attendere.

Javier ha postato la stessa canzone e ha scritto: “Hai detto bene…Manca poco e non vedo l’ora“. Poi ha anche inserito un cuore rosso, a testimonianza del suo grande amore per Helena. Ed è quindi partito il countdown che li porterà poi a ritrovarsi fuori dal Grande Fratello e a viversi la loro relazione.