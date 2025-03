Negli ultimi giorni sui social è emerso un nuovo fenomeno legato al Grande Fratello: alcuni gruppi di fan si sono uniti per fare dei regali ai concorrenti del reality show. Questa non è la prima volta che accade nella storia del programma. Infatti, già durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, i sostenitori di Dayane Mello si mobilitarono in una raccolta fondi, visto che la loro beniamina si era fermata al quarto posto. La raccolta si chiamava “Regalo d’amore per la nostra campionessa”, e nella descrizione si chiedeva alle fan della brasiliana di partecipare.

“Un regalo speciale a Dayane Mello da parte della sua Fan Base per festeggiare una vera campionessa“, si leggeva sul sito della pagine delle donazioni, che arrivarono da più di 200 persone, con cifre che variavano da 30 a 50 euro, ma qualcuno aveva anche contribuito con importi più elevati. Questa volta, invece, è il gruppo denominato “Ti tiro i capelli” a scatenarsi.

Leggi anche: “Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più





Grande Fratello, raccolta fondi per un viaggio in Kenya per Lorenzo e Shaila

Su Gofundme, le fan hanno organizzato una raccolta fondi per permettere a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta di realizzare un viaggio in Kenya. In sole 24 ore sono riusciti a raccogliere oltre 1.200 euro, fissando un obiettivo finale di 8.000 euro. Come riportato anche da Biccy, “No, non è uno scherzo, è tutto vero, ma la cosa più simpatica è la descrizione sulla pagina aperta da queste ragazze”.

Nella pagina di raccolta fondi, si può leggere il testo che le fan hanno scritto con tanto entusiasmo: “Per pagare un viaggio in Kenya a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta”. Un’iniziativa che, sebbene possa sembrare bizzarra, sta facendo parlare e sta raccogliendo numerosi consensi tra i fan più appassionati di questa edizione del Grande Fratello.

“Uniti dalla forza di un hashtag e dalla potenza dei nostri cuori, il gruppo #TITIROICAPELLI si è mobilitato per realizzare un sogno speciale: regalare a Shaila e Lorenzo un viaggio indimenticabile in Kenya, la meta che hanno sempre desiderato esplorare. Immaginate i loro occhi brillare di meraviglia davanti alla maestosità della savana, emozionati nell’ammirare i “Big Five” durante un safari emozionante, e rapiti dalla bellezza selvaggia della natura incontaminata”, si legge nella descrizione del sito.

Ho tanta paura



{Sì, lo so che queste sono sempre successe. E le ho sempre trovate fuori di melone, infatti, mica da oggi 💀}#GrandeFratello pic.twitter.com/w0QL9tnpZW — GraceSomehow (@LaSambruna) March 23, 2025

L: : mi farò un bel viaggio in Kenya con lei #shailenzo pic.twitter.com/ZXhsezTXqy — Shaila & Lorenzo (@Shaila__Lorenzo) March 25, 2025

Quello che mi fa specie è che hanno soldi da buttare per due sconosciuti…beati loro…cmq sono sconosciuta anche io, se vogliono gli do il mio iban 😑 — La Ila (@Ilaila76) March 23, 2025

E ancora: “Questo viaggio non è solo una vacanza, ma un’esperienza che cambierà le loro vite, un’avventura che porteranno per sempre nel cuore. Vogliamo donare loro ricordi indelebili, momenti di pura gioia e la possibilità di vivere la magia dell’Africa. Ogni donazione, grande o piccola, è un passo verso la realizzazione di questo sogno. Insieme, possiamo trasformare il loro desiderio in realtà e regalare a Shaila e Lorenzo un’avventura che supererà ogni aspettativa. Unisciti a noi in questa missione d’amore e generosità. #TITIROICAPELLI per il Kenya! Ogni donazione conta. Questa come le altre raccolte fondi è un’occasione per unire le forze e dimostrare quanto la community sia unita e solidale. Unisciti a noi in questo gesto di amore”, conclude la nota.