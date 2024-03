Che spavento a Uomini e Donne nella puntata del 14 marzo. Un protagonista è improvvisamente caduto in studio generando preoccupazione sia in Maria De Filippi che negli altri presenti. Inaspettatamente le telecamere hanno ripreso questo incidente nel parterre del dating show di Canale 5, con il diretto interessato che ha poi spiegato cosa gli è successo.

Stava dunque per vivere uno dei momenti più emozionanti a Uomini e Donne, quando questo protagonista è caduto. Tutto è successo in un batter d’occhio, infatti la scena è durata pochissimi secondi ma ha ugualmente allarmato anche i telespettatori. Lui ha anche guardato per terra, cercando di comprendere cosa gli stesse capitando, e poi ha svelato tutto.

Uomini e Donne, protagonista entra in studio e c’è subito la caduta: cosa è successo

Nello studio di Uomini e Donne questo protagonista aveva come scopo conoscere una dama del programma, prima che la caduta prendesse il sopravvento. La donna ha esclamato: “Che spavento, mi sono spaventata. Nessuno ha mai rischiato la vita per venirmi a conoscere”. E subito Tina Cipollari ha scherzato: “Scusa, hai bisogno del dottore? Ma come mai sei caduto?”.

Questa persona, che si chiama Giovanni, era andato a corteggiare la dama Barbara quando c’è stato questo imprevisto. E lui ha poi detto: “Scusate, stavo parlando e mi hanno detto entra. Siccome stava discutendo mi ero un po’ assentato. Nella foga di entrare sono un po’ inciampato“. E purtroppo per lui le brutte notizie non sono terminate qui, visto che poco dopo ne ha avuta un’altra.

Il corteggiatore ha esclamato davanti a Barbara: “Non so se voglio una donna, però tu mi fai venire voglia di volere una donna. Sei il mio pensiero felice e voglio imparare ad amarti come vorresti essere amata”. Ma la dama non è rimasta colpita da lui e non lo ha confermato nel parterre.