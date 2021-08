Serena Rossi, arriva la doccia fredda: la brutta voce dopo il successo è quasi una certezza

Per Serena Rossi sarebbe ormai in dirittura d’arrivo la pessima notizia, per certi versi inaspettata. La sua carriera di attrice è impeccabile e priva di imperfezioni e si è anche fatta notare moltissimo nell’ultimo periodo in veste di conduttrice televisiva. Ha vissuto dei momenti e delle emozioni indimenticabili e si prefiguravano solamente successi su successi per la donna. Qualcosa però deve essere cambiato repentinamente e adesso per lei sta per succedere qualcosa di inatteso.

A livello sentimentale le cose vanno benissimo. Legata all’attore Davide Devenuto da circa 13 anni e mamma del frutto di questo grande amore dal 2016, pare che secondo alcune indiscrezioni, Serena Rossi si dice pronta a proferire il fatidico ‘si’, ma questo, come precisato su Tv Mia, non accadrà in breve tempo. “Serena indosserà l’abito da sposa anche nella vita: il suo compagno, l’attore Davide Devenuto, le ha chiesto di essere sua moglie”. Ma bisognerà ancora attendere un po’ per vederla all’altare.

Stanno uscendo anche in queste settimane altre indicazioni sui palinsesti televisivi. Ad esempio, Luca Argentero è più che pronto per una nuova avventura con ‘Doc – Nelle tue mani’ e le riprese dei nuovi episodi della serie televisiva sono praticamente iniziate. Dunque, c’è la conferma che sarà trasmessa anche prossimamente. Invece Serena Rossi è in una situazione decisamente differente e, nonostante i buoni risultati ottenuti l’anno scorso, sembra che non ci sia più posto per lei.





Se dal punto di vista della recitazione non ci sono problemi, infatti ‘Mina Settembre’ è stata riconfermata, dal lato della conduzione la situazione è opposta. La Rai starebbe infatti pensando di cancellare del tutto la sua trasmissione ‘Canzone Segreta’, che si fermerebbe dunque alla sua unica edizione. Il 17% di share collezionato in media da Serena Rossi non è stato il risultato atteso alla vigilia dai vertici della tv pubblica italiana e quindi sarebbe vicinissima la drastica decisione nei suoi confronti.

Alcuni mesi fa Serena Rossi ha subito un grave lutto. Lei è stata costretta a dire addio alla sua amatissima nonna, deceduta nelle scorse ore. Con lei aveva un rapporto magnifico, infatti come anticipato poc’anzi, durante una puntata della ‘Canzone Segreta’ i suoi parenti le avevano fatto una emozionante sorpresa Quando l’aveva vista, non aveva potuto fare altro che scoppiare a piangere. Avevano un rapporto splendido.