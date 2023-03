Lo abbiamo già raccontato diversi giorni fa: Serena Bortone sta per essere sostituita a Oggi è un altro giorno. Proprio così, da quello che si mormora nei corridoi Rai, la conduttrice tv sta per essere sollevata dall’incarico e c’è già chi sarebbe pronto a prendere il suo posto. Chiaramente stiamo parlando della prossima edizione del programma, che comunque vedrà la luce. Tuttavia, al posto di Serena Bortone potrebbe arrivare un altro conduttore e si parla di uomo.

È notizia di qualche ora fa che si è parlato molto, a Viale Mazzini, anche di Eleonora Daniele e del suo “Storie italiane”. Da anni questo programma si occupa dei più scottanti casi di cronaca italiani e non solo. Col suo modo di presentare molto appassionato, la Daniele si è presa un pezzo di cuore di milioni di italiani che da anni la seguono con affetto.

Serena Bortone sta per essere sostituita

Come anche riportato da Novella 2000, la trasmissione “è ormai da anni punto di riferimento per il pubblico della prima rete alla ricerca di informazione e intrattenimento su temi di attualità”. E chiaramente, visto lo share altissimo, soprattutto grazie alla fascia di età più alta, la Daniele si conferma al timone dell’ammiraglia Rai ancora per un altro anno. Proprio così quindi, la rivista rivela che la media fissa del 20% di ascolti tv è troppo allettante per i dirigenti Rai per cambiare qualcosa.

Diametralmente opposta la fine invece di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La conduttrice, si dice, abbia le ore contate a timone. Secondo Oggi, è spuntato addirittura il nome del sostituto della presentatrice. Poi c’è chi dice che forse il programma cambierà addirittura nome.

In ogni caso Oggi fa sapere che potrebbe perdere il suo posto niente popòdimeno che Tiberio Timperi. La rivista ha parlato di questa evenienza con molta sicurezza. Tra l’altro Timperi sarà impegnato per tutta l’estate con Uno Mattina, dove sarà affiancato da Serena Autieri. Chi invece resta ben saldo al suo posto, oltre Eleonora Daniele, sarebbe Alberto Matano, che da quello che si dice nei corridoio di Viale Mazzini, tornerà in solitaria a La Vita in Diretta.

