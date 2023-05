Colpo di scena su Serena Bortone. Stanno arrivando conferme sul suo ormai imminente addio alla Rai, che sembrerebbe essere inevitabile. Dopo l’uscita di scena di Fabio Fazio, anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno starebbe per andarsene dalla tv pubblica. E si sta anche scoprendo quale sarà la sua prossima destinazione, stando alle ultime indiscrezioni che sono state rilanciate dal sito Dagospia nelle ultime ore.

Nei giorni scorsi era uscita fuori un’indiscrezione, sempre riguardante Serena Bortone e il suo futuro alla Rai. Lei ha perso davvero tanti telespettatori, scendendo addirittura al di sotto di 2 milioni di spettatori. Proprio per questo probabilmente verrà introdotto il volto di Milo Infante nel pomeriggio della rete, premiato anche per il successo e l’affetto ricevuto con la conduzione di Ore 14. Ma ora vediamo la presentatrice dove dovremmo vederla.

Serena Bortone vicina all’addio alla Rai: “Ecco dove andrà”

A far propendere per questa nuova ipotesi lavorativa di Serena Bortone, che dovrebbe lasciare la Rai al termine dell’attuale stagione televisiva, è stata un’immagine della padrona di casa di Oggi è un altro giorno in compagnia di una sua amica. Che non è poi una qualunque, dato che opera in un ambiente del piccolo schermo ben definito. E Dagospia ha fatto una sorta di due più due e ha rilanciato una notizia decisamente bomba.

Il sito di Roberto D’Agostino ha scritto: “In Rai si vocifera che Serena Bortone sia in trattativa per passare a Discovery. Tre giorni fa, su Instagram, ha pubblicato una foto con Laura Carofoli, responsabile della programmazione e della produzione del canale americano. Didascalia: ‘Ritrovare le amiche vere’. Sarà solo una coincidenza? Prendendo ispirazione da Fazio, la Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe mollare prima di essere silurata”.

Quindi, come successo all’attuale presentatore di Che tempo che fa, anche Serena Bortone potrebbe seguire la strada di Fabio Fazio e potremmo rivederla nel piccolo schermo sul canale Nove. Non resta che attendere ulteriori riscontri.