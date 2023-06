Situazione davvero insolita e preoccupante per Serena Bortone, finita al centro di un vero e proprio mistero. Lei ha subito diversi attacchi sui social nell’ultimo periodo e ora sta emergendo una verità dei fatti inaspettata. C’è qualcosa di più dietro queste aspre critiche, certamente non costruttive, nei confronti della presentatrice di Oggi è un altro giorno. Anche se, come ben sapete, il suo futuro non dovrebbe essere più in questo programma.

Ma intanto a fare rumore è ben altro, quindi non ci riferiamo alla trasmissione Rai nello specifico. Serena Bortone è stata vittima di attacchi personali e che comunque hanno coinvolto anche il suo lavoro. E ci sarebbe uno scopo ben preciso da raggiungere ai danni della donna. A rivelare tutto ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo in un articolo apparso sulla sua rubrica di Dagospia.

Serena Bortone vittima di attacchi sul web: cosa c’è dietro

Stando a quanto riferito da Dagospia, Serena Bortone ha dovuto fare i conti con questi attacchi online da qualche mese a questa parte e non sappiamo se abbia preso dei provvedimenti urgenti con i suoi avvocati. Sono stati creati dei profili fittizi, che hanno avuto come intento quello di denigrare la presentatrice Rai. E Dandolo ha spiegato quale sia la ragione principale, alla base di questo incubo vissuto dalla padrona di casa di Oggi è un altro giorno.

Ecco quanto svelato esattamente sulla Bortone: “La giornalista è finita da mesi nel mirino di account fake o parodia, utilizzati in gruppo contro di lei. L’obiettivo è danneggiarne la reputazione con analisi farlocche sugli ascolti e non solo. Chi ha manovrato contro la brava Serena? Ah non saperlo…”. Restano dunque sconosciuti i nomi di coloro che l’avrebbero aggredita verbalmente in rete. Lei tace sulla questione, ma nei prossimi giorni potremmo sapere qualche dettaglio in più.

Per quanto riguarda il futuro professionale di Serena Bortone, si è parlato il mese scorso di un suo possibile approdo a Discovery come fatto dal collega Fabio Fazio. Anche perché lei è stata a cena con la sua amica Laura Carafoli, che lavora anche come responsabile della programmazione e della produzione della piattaforma.