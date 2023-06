Serena Bortone, il futuro in tv della conduttrice. Nelle ultime settimane sono state tante le notizie che hanno interessato alcuni storici volti della Rai. Come non menzionare l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ad esempio. Ma anche su Serena Bortone sarebbero circolate diverse voci di corridoio che la vedrebbero fuori dalla Rai. A confutare questa ipotesi il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, dove si apprende quale orizzonte sta attendendo la storica conduttrice di Oggi è un altro giorno. Il cambiamento potrebbe in ogni caso deludere i più affezionati fan.

Serena Bortone lascia Oggi è un altro giorno. Nelle ultime settimane le indiscrezioni parlavano addirittura di un approdo della giornalista e conduttrice su Discovery, ma la notizia sarebbe poi stata smentita. Non per questo le voci si sono messe a tacere, anzi. bel altri orizzonti lavorativi sembrano attendere Serena Bortone che in ogni caso non sembra abbandonare la Rai.

Serena Bortone lascia Oggi è un altro giorno: chi potrebbe prendere il suo posto

Nonostante la trasmissione abbia portato a casa un discreto successo in termini di ascolti Auditel, Oggi è un altro giorno potrebbe aver concluso definitivamente la sua corsa con a capo la giornalista. Ma per Serena Bortone non sembra trattarsi di un addio alla Rai, piuttosto di un trasloco. Si apprende su Dagospia, che la Bprtone potrebbe occupare il posto di Massimo Gramellini nel corso del prime time del sabato sera su Rai Tre. E il pubblico italiano dovrà dunque accontentarsi di vedere Serena Bortone una sola volta a settimana.

Curiosi di scoprire gli esiti del ‘trasloco’ di Serena Bortone, non resta che risolvere un altro arcano, quello cje riguarda appunto la trasmissione di successo Oggi è un altro giorno, che sembra essere pronto a cedere il testimone. Ma anche qui si parla ancora di indiscrezioni, per cui la speranza è sempre l’ultima a morire. A tal proposito su Tvpertutti. it si legge che, a proposito di testimone, questo potrebbe passare a “Roberta Capua”, nel corso “della fascia postprandiale del primo canale”. Ma le novità non finiscono qui.

La conduttrice potrebbe essere “affiancata da un altro volto dello spettacolo (forse Elena Santarelli?)”, si continua ad apprendere sul sito. Per quanto invece riguarda la sostituzione di Fabio Fazio e del suo Che Tempo che fa, le indiscrezioni tirerebberi già in ballo un altro programma, ovvero Report di Sigfrido Ranucci, che potrebbe andare in onda non più il lunedì ma la domenica sera. Tutte ipotesi che aspettano conferma. E infatti il pubblico italiano freme di conoscere tutti i dettagli.