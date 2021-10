Tutti attendevano da tempo questa novità e ora finalmente è arrivata l’indiscrezione bomba. Per Serena Autieri è tempo di festeggiare ed esultare per una notizia fantastica, il cui entusiasmo ha contagiato il pubblico. Se ne stava parlando da molto, ma non erano mai state fornite informazioni precise. Adesso è cambiato tutto e i telespettatori hanno appreso questa news sfavillante. Manca davvero pochissimo e poi la conduttrice televisiva potrà nuovamente fare compagnia a tutti.

Nell’anteprima di ‘Dedicato’ dell’ultima puntata dello scorso settembre Serena Autieri aveva previsto quello che sarebbe successo di lì a poco. “Sono pronta a piangere” aveva dichiarato. In apertura di puntata poi, erano arrivati i primi ringraziamenti a direttore e vicedirettore di Rai1: “Iniziamo ringraziando il direttore Stefano Coletta e il vicedirettore Giovanni Anversa che oggi è qui. È stata un’esperienza per me incredibile, grazie”. Adesso le lacrime possono essere messe in disparte e si può sorridere.

La bellissima notizia riguarda proprio la sua trasmissione ‘Dedicato’, che sta per ritornare nel piccolo schermo. Sulla presentatrice c’è comunque anche un altro rumor molto interessante, infatti potrebbe soffiare il posto a Serena Autieri e condurre quindi la prossima edizione di ‘Canzone Segreta’. Serena Rossi non dovrebbe essere più alla conduzione e quindi lei sarebbe pronta a sostituirla. In attesa di conferme su questo aspetto, andiamo a vedere invece cosa sta accadendo per ‘Dedicato’.





Stando a quanto riferito da ‘TvBlog’, che ha appreso il tutto in anteprima, Serena Autieri dovrebbe tornare protagonista su Rai 1a partire da sabato 6 novembre. Starà insieme al pubblico il sabato pomeriggio e non dovrebbero esserci variazioni sul nome del programma. Dopo la splendida esperienza estiva, la presentatrice ha avuto una sorta di promozione dai vertici della televisione pubblica italiana. Spetterà a lei non deludere le aspettative e ottenere ottimi risultati per quanto riguarda gli ascolti.

Negli ultimi anni Serena Autieri ha fatto parte del cast di ‘Se mi lasci non vale’ di Vincenzo Salemme nel 2016; poi due anni dopo ha partecipato a ‘Celebrity Master Chef’ e nel 2019 ha doppiato Elsa in ‘Frozen II – Il segreto di Arendelle’. Il 12 luglio scorso ha presentato ‘Notte azzurra – La vittoria’ con il collega Marco Lollobrigida peer omaggiare l’Italia, vincitrice degli Europei.