Al Grande Fratello nasce quella che ha tutti i presupposti per essere definita “prima, vera coppia”. Sì, ricordiamo bene l’avvicinamento di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ma l’idillio è già finito. Anche se ora sono tornati a parlarsi, nell’ultima diretta l’attrice ha negato ogni momento di intimità con il coinquilino. Che, tra l’altro, si era dichiarato a Samira Lui proprio dopo la sua uscita di scena. Si sa, in ogni edizione del GF sono nate delle coppie, più o meno longeve.

Ma pensiamo a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che da anni sono tutt’uno e hanno anche già annunciato le nozze. O anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, anche loro ancora insieme dopo la scintilla scoccata nella Casa più spiata d’Italia. È invece ufficialmente scoppiata la coppia Sophie Codegoni-Alessandro Basciano. Anche per loro sembrava ci fossero i fiori d’arancio imminenti e invece a pochi mesi dalla nascita della figlia è arrivato l’addio.

GF, c’è la prima coppia: “Sento delle cose”

Tornando all’edizione ancora in corso, la sorpresa è arrivata nelle ultime ore. Quando Letizia Petris, durante un confronto con Rosy Chin, si è lasciata andare a una dichiarazione, mai fatta prima d’ora. Passo indietro: ha comunicato agli autori del GF di voler lasciare il fidanzato Andrea. Lo ha deciso dopo aver molto meditato sulla lettera freddissima ricevuta nelle scorse settimane.

E la delusione ricevuta dal fidanzato non avrebbe fatto altro che allontanarla ancora di più dalla sua relazione: “È stata la ciliegina sulla torta”, ha spiegato la fotografa prima di rivelare all’amica di provare dei sentimenti per Paolo Masella, il macellaio romano che da tempo si è invaghito di lei.

“Sento delle cose per Paolo, non posso negarlo. Lui lo sapeva già da ieri. Non so come andrà, ma voglio vivermela. So cosa merito. L’amore che mi dà Paolo, le attenzioni, la cura, è quello che sento quando gli sono vicino, è importante per me. Le emozioni valgono troppo, non posso fare finta che non esistono”, le parole di Letizia Petris che poi si è avvicinata sempre di più a Paolo. Quando il primo bacio? Dalle ultime immagini non molto.