La Casa del Grande Fratello è sempre più spaccata in due fazioni contrapposte: da una parte, il gruppo guidato da Shaila Gatta, dall’altra quello capeggiato da Helena Prestes. La rivalità tra le due concorrenti ha avuto origine sin dalle prime fasi del reality, inizialmente alimentata dalla gelosia legata a Lorenzo Spolverato. I recenti scontri tra loro hanno assunto una natura completamente diversa, con altri concorrenti in mezzo alle varie dinamiche come Zeudi Di Palma (ormai ex amica della Prestes) e Chiara Cainelli, concorrente che ha avuto un flirt con Javier Martines, ora fidanzato con la modella brasiliana.

Dall’altra parte la fazione composta da Helena, Javier, Amanda, i Tommavi, Stefania e Mattia e Federico, gli ultimi concorrenti entrati in gioco. Nei giorni scorsi Mattia ha avuto un acceso scontro con Shaila perché secondo lui, l’ex velina insieme a Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sono considerati da Fumagalli solo interessati al gioco e poco alle persone.

>> “Venite, brutta notizia”. Grande Fratello, comunicato ufficiale: Amanda e Federico informano tutti







Grande Fratello, Mattia contro Chiara: “Pesante, mi sta sui co***”

Mattia è entrato nella casa del Grande Fratello insieme a Federico e i due non hanno mai nascosto un astio nei confronti di Lorenzo&Co. Molto legati a Helena e i concorrenti a lei vicini, i due hanno spesso criticato gli atteggiamenti degli altri e in un video diventato virale Mattia ne ha da dire contro Chiara Cainelli. La concorrente, soprannominata ‘orizzontale’ o ‘comodino’ da molto utenti social, con grande sorpresa del pubblico è stata quella più votata nel televoto eliminatorio che ha visto uscire Iago.

Dopo un flirt con Javier che poi le ha servito il palo, la giovane ha iniziato una relazione (che però non convince tutti) con Alfonso. In una chiacchierata con Mariavittoria, Mattia si è lasciato andare a un commento su Chiara, concorrente che evidentemente mal sopporta. “Ma vaffa***, è di una pesantezza…posso dire che mi sta sui cogl***? è di una pesantezza allucinante”, ha detto Mattia parlando di Chiara Cainelli.

“ma vaffanculo, è di una pesantezza…posso dire che mi sta sui coglioni? è di una pesantezza allucinante” (Chiara)



mattia dormi con un occhio aperto stanotte pic.twitter.com/3M2BKSqgvX — tigra (@99indaco) February 25, 2025

“E come dargli torto. Mattia la Fumagalla la nostra voce”, “Mattia sei un mito”, “Ha detto solo la verità”, “J’adore Mattia”, si legge tra i commenti di X dove è stato pubblicato il video e dove in molti si stanno lamentando del risultato del televoto che ha visto eliminato Iago, che invece sui sondaggi di diverse pagine è sempre stato il più votato. Secondo molti utenti, ci sarebbe stato un boicottaggio degli autori nei confronti del concorrente per mettere in salvo Giglio e Chiara, due gieffini molto vicini agli Shailenzo.