Le otto coppie di The Couple si stanno preparando per la nuova diretta del reality game, che andrà in onda lunedì prossimo su Canale 5. Proprio in vista della puntata, ieri tutti i concorrenti sono usciti dalla casa in cui convivono per affrontare una delle numerose prove previste dal programma.

In palio, come di consueto, ci sono le chiavi d’oro: tra queste, anche quella che apre la cassaforte contenente il super premio da un milione di euro, destinato alla coppia che saprà distinguersi per abilità, ma anche per un pizzico di fortuna.

Nel pomeriggio, le coppie sono state divise in due gruppi da quattro e hanno affrontato una prova in esterna. L’esito verrà svelato solo durante la puntata in diretta, quando Ilary Blasi mostrerà le immagini della sfida. Per ora non si sa chi abbia vinto, ma alcuni commenti raccolti al rientro in casa lasciano trapelare qualche dettaglio.

Pare infatti che, durante l’esterna, sia scoppiata una lite tra Jasmine Carrisi e il suo partner nel gioco, Pierangelo Greco. Proprio quest’ultimo avrebbe confessato a Giorgia Villa di essersi fermato a un certo punto della prova. “Poverini, non è proprio il loro campo, no?” ha commentato Irma Testa in sauna, durante un momento di relax con Giorgia. “Forse hanno anche mezzo litigato tra di loro?”, ha ipotizzato, cercando conferma. Ma Giorgia ha ammesso: “Non lo so, non ho capito”.

Dal canto loro, la figlia di Al Bano e Pierangelo, una volta rientrati in casa, non hanno lasciato trapelare nulla. Forse per evitare di dare un vantaggio alle altre coppie o per non alimentare tensioni. Tuttavia, gli altri inquilini hanno comunque notato qualcosa. Jasmine e Pierangelo sembravano, almeno fino a ieri, una delle coppie più affiatate del gioco.

Lui è un make-up artist e content creator, lei sta cercando di capire quale strada intraprendere professionalmente. Entrambi vantano un buon seguito sui social, in particolare su TikTok. I due hanno raccontato di essere amici da tempo e, in passato, di aver avuto anche un breve flirt. Intanto a The Couple, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più chiare. Tra strategie, alleanze e tensioni che iniziano a emergere, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo del gioco.