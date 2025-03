Jessica Morlacchi nera di rabbia contro la coinquilina. Una scena che vede coinvolta l’ex cantante dei Gazosa ha fatto il giro dei social, diventando rapidamente virale. Jessica Morlacchi, una delle personalità più veraci di questa edizione del Grande Fratello, ha mostrato ancora una volta il suo carattere deciso. Ma stavolta c’è chi dice che Jessi aveva tutte le ragioni per lamentarsi. L’episodio ha scatenato decine di commenti da parte dei fan. Tutti increduli davanti al suo racconto.

L’altra concorrente sembra averla combinata grossa. Jessica Morlacchi, visibilmente contrariata, ha reagito con una minaccia scherzosa ma decisa. Nel video, la cantante si trova sotto la veranda del giardino e lì, in piedi, scuote energicamente la sua vestaglia nera. Una scena già di per sé piuttosto insolita. A un certo punto, dalla casa esce Tommaso Franchi, incuriosito dalla situazione. L’idraulico toscano le chiede cosa stesse facendo, e la risposta di Jessica è stata spiazzante.

“Senti come puzza, si è messa il mio cappotto”. Grande Fratello, Jessica choc sull’altra concorrente

“Si è messa il mio cappotto e non si è ancora lavata”, ha bofonchiato Jessica con tono sconfortato, continuando a scuotere il capo d’abbigliamento senza fermarsi nemmeno mentre rispondeva a Tommaso. Poi ha aggiunto: “Io la amm….”. Il pubblico ha subito cercato di capire a chi si riferisse Jessica. Un utente su X ha scritto: “Allora praticamente Jessica è nera con Mariavittoria perché si è messa il suo giubbotto senza lavarsi, lo sta scuotendo all’aria e pure annusando… e ora la sta aspettando come un corvo davanti al confessionale”.

In molti hanno commentato la vicenda con ironia, tra risate ed esclamazioni come:

“Questa cosa fa troppo ridere”. Sull’episodio denunciato da Jessica, una parte del pubblico si è dichiarata “solidale” con la cantante, mentre altri l’hanno criticata per il modo in cui ha esposto Mariavittoria.

Alcuni fan hanno spiegato così la scena: “È per la sigaretta di Mavi… Jessica glielo dice sempre che le sue sigarette puzzano”. Tutto risolto? Sembra che l’intera vicenda si sia conclusa senza ulteriori tensioni. Un utente ha infatti commentato: “Hanno già risolto, loro litigano come due sorelle”.