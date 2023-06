“Ma perché l’hai fatto…”. Selvaggia Lucarelli non riesce a trattenersi. E scrive a Maria De Filippi

C’era grande attesa per il ritorno in televisione di Temptation Island, il reality delle tentazioni ideato dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Dopo un anno di stop, il programma è tornato su Canale 5 appassionando il pubblico televisivo e quello dei social, soprattutto Twitter, dove l’hastag #temptationisland è stato trend topic per tutta la serata con oltre 100.000 tweet. Un vero successo, visti anche i risultati Auditel arrivati questa mattina.

La prima puntata di Temptation Island ha infatti registrato 3.558.000 spettatori con il 26.14% di share. La prima puntata del 2021 aveva raggiunto 3.194.000 spettatori con il 20.96% di share. Le coppie di Temptation Island 2023 sono sette e sono sbarcate in Sardegna, precisamente nell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari).

Leggi anche: “Devo dirti una cosa”. Temptation Island, colpo di scena: Filippo Bisciglia al villaggio delle fidanzate





le coppie che partecipano a Temptation island 2023 sono Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel e Perla e Mirko. Alessia e Davide hanno 32 e 39 anni, stanno insieme da 11), Gabriela e Giuseppe (19 e 24 anni, stanno insieme da sette anni). Durante la puntata di ieri sono emersi i primi problemi di coppia.

Ovviamente il tutto è stato oggetto di dibattito sui social. Le pagine dedicate al cosiddetto trash e i commenti degli utenti si sono sprecati e tra questi non potevano mancare quelli di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha notato qualcosa che in realtà è stato notato da tutti: la presenza di diverse coppie provenienti dal nord Italia. Nelle passate edizioni, infatti, la maggioranza delle coppie provenivano dal sud e in particolare dalla Campania (in questa edizione ci sono solo Gabriela e Giuseppe).

Selvaggia Lucarelli ha guardato Temptation Island e si è rivolta ironicamente a Maria De Filippi per chiedere spiegazioni: “Il giorno più bello dell’anno è arrivato. Ma cosa sono tutte queste coppie del nord Italia? Maria mi hai proprio spiazzato. E poi mio figlio che mi chiama durante Temptation Island, ma come si permette?”, ha scritto la giornalista., che poi ha proseguito: “Federico comunque sembra uno di quelli che chiedono soldi su gofundme per girare il mondo in camper. E poi Manu, anche la tragedia del caro affitti a Milano. Maria sei Satana”.