Selvaggia Lucarelli, scoperta choc sulla madre. Il giudice di Ballando con le stelle ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo preciso. Giudizi sempre molto pungenti, ma sinceri: la trasparenza di Selvaggia può piacere e può non piacere. Purtroppo nelle ultime ore per la giornalista è arrivata una notizia infelice.

La mamma di Selvaggia Lucarelli ha il Covid. La notizia corre tra i fan del programma destando non poche preoccupazioni. Il duro sfogo arriva su Instagram: “Passato il periodo della grande emergenza Covid in Lombardia, mia madre prende il Covid”, ha ammesso il giudice di Ballando che non ha voluto nascondere ai fan la sua forte preoccupazione. Poi il racconto di Selvaggia Lucarelli sottolinea un ulteriore momento non molto piacevole.

La mamma di Selvaggia Lucarelli ha il Covid. Il duro sfogo

“Dal centro di Milano viene portata a Sesto San Giovanni e da ieri è sotto ossigeno al Pronto Soccorso perchè il reparto è pieno”, sono state le parole di Selvaggia Lucarelli. Dunque per la madre è stato necessario il trasferimento da Milano a Sesto, per esaurimento dei posti nel nosocomio. E in attesa di comprendere come evolverà la situazione, Selvaggia Lucarelli riceve tutto il sostegno e l’affetto de fan. (“Porta rispetto”. Ballando, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: la lite è furiosa).

Per quanto riguarda la sua esperienza nel programma di Milly Carlucci, Selvaggia è stata la protagonista della lite scoppiata in diretta con Carolyn Smith poco dopo l’esibizione di Luisella Costamagna che secondo la giornalista dovrebbe ritirarsi per via dell’infortunio.

“Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore’. Ed è così ragazzi fine è la verità”, ha attaccato Selvaggia Lucarelli.