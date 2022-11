Selvaggia Lucarelli, bomba su Ballando con le Stelle. Negli ultimi tempi la nota polemista e giornalista è stata spesso al centro del dibattito. Un po’ per la sua lite con Carolyn Smith, ma anche purtroppo per la morte della mamma. Nadia Agen aveva contratto il Covid e nel giro di poche settimane se n’è andata. Nonostante il lutto la giurata si è presentata lo stesso allo show di Milly Carlucci e in molti non gliel’hanno perdonata.

Poi il botta e risposta, acido, con Carolyn Smith: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. […] è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana”. Alla giornalista queste dichiarazioni non sono piaciute e su Instagram ha scritto: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una signora”. Adesso, però, sono altre esternazioni di Selvaggia Lucarelli a far discutere. E non poco.

Selvaggia Lucarelli contro Ballando con le Stelle

In una lunga intervista a Davide Maggio Selvaggia Lucarelli ha fatto importanti dichiarazioni. Alla domanda se si ritiene tutelata dal programma di Rai1 la giornalista ha risposto: “Domanda difficile. Partiamo da un presupposto: Ballando tutela Ballando prima di ogni cosa, e questo è pure comprensibile visto che ne va della sua sopravvivenza. Detto ciò, la risposta è: talvolta sì, talvolta no e quando ciò non è avvenuto l’ho sempre detto a loro con estrema franchezza. Ho avuto confronti e anche discussioni. Per me non è mai l’episodio in sé il problema perché non penso che Milly o gli autori possano avere il controllo su tutto, le cose capitano. È talvolta il loro modo di (non) riparare che mi ferisce”.

Poi Selvaggia Lucarelli ha parlato dello scontro con Morgan: “Va in onda una clip registrata in cui Morgan dice che sono la nuvola nera del programma, mi chiedo se sia il modo giusto di trattarmi”. E su quanto avvenuto con Iva Zanicchi: “Mi sta bene che poi si decida tutti insieme che le scuse possano bastare”. Tuttavia poi sembra che tutti abbiano fatto finta di niente: “C’è qualcosa di storto in tutto questo”.

Poi Selvaggia Lucarelli parla di social e del loro utilizzo per raccontare la vita privata, con frasi che sembrano indirizzate a Chiara Ferragni già attaccata in passato. La giornalista non ama “la vita dei figli spiattellata giorno per giorno, la loro intimità, perché il loro privato non è il nostro”. E poi: “Vedo bollettini medici alternati ad adv, puro egocentrismo mascherato da condivisione del dolore, drammi non ancora masticati che si trasformano in lezioni di vita da impartire ai follower”.

“Ca..o, prendetevi del tempo – dice Selvaggia – soprattutto se nascondete il vostro egocentrismo dietro la frasetta magica ‘ne parlo per aiutare gli altri’. Aiuta prima te stesso, elabora. Poi, forse, puoi aiutare qualcuno”. Infine sottolinea la differenza che c’è tra lei e Chiara Ferragni: “La stessa che c’è tra una noce di macadamia e un orologio a pendolo”.

