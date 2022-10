Selvaggia Lucareli, tensioni in diretta tv. Puntata dopo puntata, i riflettori del programma sembrano non voler perdere di vista una delle giurate più chiacchierate dell’edizione di Ballando con le stelle. La frecciatina non poteva mancare anche nel corso dell’ultima messa in onda. Ecco cosa è successo.

Selvaggia Lucarelli risponde a Enrico Montesano in diretta tv. Polemiche e malumori che continuano a rincorrere il concorrente ma che di certo non fermano la sua corsa verso il podio. Enrico Montesano non smette di sorprendere la giuria e il pubblico con performance impeccabili.

Selvaggia Lucarelli risponde a Enrico Montesano: un’altra tensione a Ballando con le stelle

Ma questo non frena di certo le frecciatine velate di ironia, e in puntata il botta e risposta tra Enrico Montesano e Selvaggia Lucarelli ha sfiorato l’ennesimo ‘attacco’. Fortunatamente alla fine la tensione in diretta tv sembra essere stata smorzata sul nascere. (“Cosa hanno fatto a mio padre”. Selvaggia Lucarelli, la denuncia choc: “Che schifo”).

“Cos’è quella faccia” chiede Selvaggia Lucarelli al concorrente, che ha dunque risposto: “Io ascolto sempre con grande piacere”. Questo ha portato Selvaggia Lucarelli ad ‘alzare le mani’: “Accetto la leggerissima presa per i fondelli. Ci sto ci sto, con lui ci sto”.

Ma Enrico Montesano non ha certo fatto un passo indietro nel sottolineare: “Non mi permetterei mai”. Tutto sembrava essere finito lì, fino a quando Selvaggia Lucarelli ha discusso l’esibizione dell’attore con Alessandra Tripoli “Accetta quello che ti dico perché sennò tiro fuori le tue dichiarazioni di due anni fa e non ti conviene”.

Alla fine della storia, Enrico Montesano porta a casa la standing ovation, aggiudicandosi ben 46 punti da parte della giuria. E Selvaggia Lucarelli è stata chiamata a rispondere all’ennesimo polverone creato intorno alla partecipazione del fidanzato a Ballando con le stelle. La risposta della giurata dopo la clip commentata dal fidanzato non si è lasciata attendere.

“Sono tra 12 fuochi diversi. Credo, per una volta, che la ragione sia nel mezzo. Quello che ha detto suggerisce qualcosa. Lorenzo è arrivato qua per evidenti ragioni, è il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Ma ha anche un suo lavoro e credo sia molto antipatico che si parli sempre e solo di ‘sei il fidanzato di’. Lui balla e vuole essere giudicato per quello e soprattutto ha una sua identità e vuole che lo si ricordi”.