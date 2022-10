Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini, ancora dettagli dopo la scontro in diretta tv. Uno zero tagliato di Mariotto all’esibizione di Mughini è bastato per dare inizio al caos nello studio di Ballando: “Se vuole offendermi, lo prendo a calci in co”, queste le parole di Giampiero Mughini proferite dietro le quinte.

Selvaggia Lucarelli, affondo a Ballando. Arriva l’ennesimo ‘ko’ della giurata dopo il botta e risposta con Mughini. “Fatelo uscire, portatemelo qui, vediamo se mi dà zero”, ha aggiunto ancora dietro le quinte Giampiero Mughini non gradendo per nulla la votazione di Mariotto.

Ma nonostante il successivo chiarimento tra i due, Selvaggia Lucarelli ha voluto rimarcare al concorrente di non aver per nulla sorvolato sulle espressioni usate contro la giuria: “Io sento parlare di eleganza, bei messaggi, commozione, abbiamo un concorrente che ha detto che ci avrebbe preso a calci nel co, tutta questa poesia non la vedo”. (“Fai schifo”. Ballando, Iva Zanicchi ci ricasca: nuovo attacco dopo Selvaggia Lucarelli).

“Noi siamo una giuria e giudichiamo”, prosegue Selvaggia Lucarelli. Dopo la replica di Mughini, in sua difesa è intervenuto anche Alberto Matano, con tutte le intenzione di raffreddare gli animi. Peccato che il risultato sperato non è andato a buon fine. “Quel voto non lo merita nessuno” e di tutta risposta: “Dire ‘Ti prendo a calci in c**o ti sembra una reazione accettabile?”.

Selvaggia Lucarelli non sembra voler dimenticare e con la sua paletta ha poi espresso il suo voto: 1. Ma la vicenda non è finita qui perché la giurata ha aggiunto qualcosa. Selvaggia Lucarelli si è espressa dopo che Giampiero Mughini ha ricevuto voti definitivi.

Un bel 10 da Zazzaroni, un 5 da Canino, un 4 dalla Smith che con il 10 di Mariotto ha raggiunto un 30 finale.Selvaggia Lucarelli non si è trattenuta e lo ha detto davanti a tutti: “State falsando la gara”, riferendosi a Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Insomma, un colpo di scena dopo l’altro, e la competizione si rende sempre più stuzzicante.