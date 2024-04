Isola dei Famosi, ci sarebbero anche rapporti tesi in studio e a distanza, non solo in Honduras. Lunedì 15 aprile è andata in onda la terza puntata del reality affidato quest’anno a Vladimir Luxuria e dopo la diretta si è subito diffuso il rumor tra i due opinionisti. Si parlava del rapporto tra Peppe e Daniele e Sonia Bruganelli è entrata a gamba tesa sull’intervento del collega: “Scusate, posso un attimo alleggerire queste domande intimistiche di Dario?”.

“Alleggerisci va“, ha risposto Dario Maltese mostrandosi un po’ infastidito da quell’intervento. Non solo. La ex moglie di Paolo Bonolis ha rincarato la dose: “C’è un linguaggio da telegiornale“. Quindi, i due non avrebbero instaurato troppa complicità secondo il pubblico e le tensioni potrebbero anche acuirsi col passare delle settimane. Vladimir Luxuria sarà brava a gestirli?

Vladimir Luxuria ed Elenorie Casalegno, cosa è successo dopo la puntata dell’Isola

Ma anche la conduttrice avrebbe qualche attrito. Con Elenoire Casalegno, l’inviata in Honduras che ha preso il posto di Alvin. Già durante la seconda puntata del reality show molti avevano notato qualche tensione visto il trattamento un po’ acido a lei riservato da Vladimir Luxuria.

Soprattutto nel momento in cui l’inviata aveva suggerito di fare una domanda a Joe Bastianich e la conduttrice dell’Isola dei Famosi le ha risposto: “Ma che me lo dici tu a chi devo chiedere? Chiudiamo il collegamento”. Il pubblico è rimasto di sasso, ma anche Elenoire Casalegno deve averci fatto caso.

Il like di Elenoire Casalegno a questo commento💀 iniziamo benissimo #isola pic.twitter.com/6Bv0k9F4ZC — ✟riccardo✟ (@riccardochic) April 13, 2024

E infatti dopo la terza puntata del reality si è in un certo senso esposta lasciando il suo like sotto a un commento velenoso nei confronti di Vladimir Luxuria. Questo il commento: “Brava Elenoire! Sei stata una grande signora stasera con Vladimir quando ti ha zittita senza motivo e in modo maleducato che non mi aspettavo da lei. In un’altra situazione te la saresti mangiata“. E ovviamente il cuoricino dell’inviata non è passato inosservato.