All’Isola dei Famosi la prima ad andarsene tramite televoto è stata Luce Caponegro. Ma ora si è scoperto che un altro concorrente va verso l’eliminazione, dopo la scoperta fatta nelle ultime ore. Quindi, dopo poco più di una settimana dall’inizio del reality show, dovrebbe lasciare anzitempo l’Honduras per fare rientro in Italia. Anche se ovviamente può sempre succedere di tutto.

Dopo la terza puntata dell’Isola dei Famosi un concorrente sembra essere ad un passo dall’eliminazione, infatti le ultime notizie andrebbero proprio verso questa direzione. Altri invece dovrebbero restare tranquilli perché avrebbero ottenuto delle rassicurazioni, sebbene non possano ancora saperlo con certezza. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci.

Leggi anche: “Cosa succede?”. Isola dei Famosi, Matilde Brandi sparisce dall’inquadratura poi si scopre tutto





Isola dei Famosi, altro concorrente verso l’eliminazione

Nella mattinata di martedì 16 aprile è uscita fuori una notizia al di fuori dell’Isola dei Famosi, che metterebbe in allarme i fan di questo concorrente. L’eliminazione rischia di diventare molto probabile, a causa delle informazioni trapelate in queste ore. Tutto è basato su un sondaggio, che purtroppo lo condannerebbe ad un risultato parecchio negativo.

In nomination sono finiti cinque naufraghi. Non dovrebbe avere problemi a restare in Honduras il concorrente Artur Dainese, che nel sondaggio del Grande Fratello Forumfree ha ottenuto il 40,54% dei voti. Poi troviamo Joe Bastianich al 25,41% e Francesco Benigno al 17,30%. Dovrebbe farcela per un soffio Daniele Radini Tedeschi, che ha totalizzato il 9,19% delle preferenze.

Chi dovrebbe andare via è Peppe Di Napoli, che ha avuto solo il 7,57% dei voti. Ma il sito Tag24 ha ricordato che lui era sfavorito pure nella scorsa puntata, ma alla fine è stata Luce Caponegro ad essere estromessa dal reality.