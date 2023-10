Da circa un mese “La Volta Buona”, nuovo programma di intrattenimento, condotto da Caterina Balivo, anima i pomeriggi di Rai 1, dalle 14 alle 16. Due ore di diretta durante le quali i personaggi famosi si racconteranno attraverso interviste e “faccia a faccia” con la padrona di casa. Quiz che avranno lo scopo di mettere in difficoltà, a veri e propri giochi in studio, i telespettatori hanno l’occasione di conoscere meglio gli ospiti.

Durante il “salotto” verranno invece trattati i principali eventi di spettacolo, attraverso racconti, anteprime e uno spazio dedicato anche ai programmi e alle serie televisive in onda sulla Rai. Durante la puntata di mercoledì 18 ottobre, l’ospite di Caterina Balivo si è lasciata andare a un lungo sfogo contro gli haters.

Rossella Erra legge gli insulti degli haters

“Potresti saltare qualche pasto non ti farà sicuramente male. Ma quanto pesi? Sei un bidone. Sei un’oca. Un’otaria spiaggiata”, questi i messaggi che Rossella Erra, nota al pubblico Rai per vestire i panni della giudice popolare di Ballando con le stelle e opinionista di Vieni da me, ha letto in lacrime durante la sua ospitata a La volta buona. Un’ondata di odio che ogni giorno la colpisce nel suo profondo intimo. “Prima di avere la forza di leggerli in tv ci è voluto tanto. È stato difficile” ha raccontato.

“Mi sento umiliata, non mi sento bene con me stessa e a volte disprezzo il mio corpo. A volte penso abbiano ragione… Mi dicono che non merito di stare in tv, che sono un’ignorante e una cafona per come mi vesto… Poi mi rinfranco quando incontro la gente per strada che mi dimostrano il loro affetto”, ha detto ancora Rossella Erra.

“Una come te ignorante e eccessiva in tutto non è un bell’esempio in televisione. Vergognati e dimagrisci che ti fa bene alla salute. Sei vestita come una palla da discoteca. Sempre tendoni da circo per vestirla. Le tirerei tante pietre quante paillettes ha sulla giacca”. Rossella Erra ha scelto di rendere pubblica la sua storia con la speranza che le persone smettano di giudicarla e di diffondere l’odio.

A #LaVoltaBuona #RossellaErra legge alcuni degli insulti che ogni giorno riceve dagli haters pic.twitter.com/H0Yd0S9o41 — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 18, 2023

Rossella Erra ha spiegato che “le parole possono fare molto male e sui social succede di continuo”. Caterina Balivo è rimasta scioccata davanti alla lettura degli insulti arrivati all’indirizzo della giudice popolare di Ballando con le stelle. La conduttrice l’ha abbracciata e le ha fatto sentire tutto il suo sostegno.