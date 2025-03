Al Grande Fratello Chiara ha detto qualcosa su Shaila che non sta facendo affatto piacere al pubblico. Infatti, in particolare sul social network X sono apparsi diversi messaggi contro la Cainelli, la quale adesso potrebbe pure mettersi a rischio eliminazione se dovesse perdere l’appoggio fondamentale di molti.

Durante una delle conversazioni tra lei e Shaila, Chiara ha sorpreso il pubblico del Grande Fratello. Le sue parole verso la ballerina hanno fatto indispettire parecchie persone, anche perché hanno coinvolto pure Lorenzo. Per i critici della Cainelli la sua esclamazione sarebbe stata inopportuna.

Grande Fratello, Chiara a Shaila: “Sei una zecca”. Bufera del pubblico

Si è scatenato il putiferio in rete nel momento in cui Chiara si è lasciata sfuggire questa frase su Shaila, mentre erano nei rispettivi letti del Grande Fratello: “Shaila, sei fastidiosa, una zecca“. In quel momento la Gatta era in compagnia di Lorenzo e questo ha fatto infiuriare gli Shailenzo.

E quindi apriti cielo, visto che gli utenti di X si sono scagliati contro Chiara: “Di zecca ci sei solo tu che ti prendi certe confidenze con una persona fidanzata. Tra l’altro con la tua ‘amica’, invadente, ossessionata e invidiosa. Sei una sfigata di m***, sempre in mezzo ai cog***“. E ancora: “L’unica zecca di questo Grande Fratello sei tu biondina”.

l’unica zecca di questo grande fratello sei tu biondina#shailenzo https://t.co/MVmU3EX6ON — alessiaa (@thelastpeterpan) March 21, 2025

Altri telespettatori sono andati sempre contro Chiara: “Sei tu a stare sempre appiccicata a Lorenzo, lei è la sua fidanzata e può fare ciò che le pare”, “Chiara imbarazzante”, “Levati dal c*** e falli stare un attimo in santa pace”.