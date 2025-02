Iago eliminato dal Grande Fratello e Jessica prima finalista donna della casa: la puntata di lunedì 24 febbraio ha stravolto ogni ipotesi circolata in questi giorni. Se ne va così l’attore spagnolo ripescato un mese fa circa che era tanto apprezzato dal pubblico e anche da Stefania Orlando, che però a Alfonso Signorini ha ribadito di pensare ancora al suo ex marito. E può dormire sonni tranquilli la ex cantante dei Gazosa, anche lei ripescata e risultata vincitrice su Helena, grande favorita.

Ma ovviamente ne sono successe di ogni in diretta. Queste sicuramente le notizie più succose, ma c’è stato anche spazio per discussioni accese, sorprese emozionanti e, ovvio, le consuete nomination. Tutte al femminile questa settimana. Blocchi anche per Shaila, che in questi giorni ha attaccato pesantemente Helena e discusso continuamente con Lorenzo. Non solo con lui, scintille anche con Mattia.

GF, Signorini: “Questo è grave”. Ma partono gli applausi dello studio

E proprio lunedì sera il conduttore ha voluto vederci chiaro visto che i due sono sembrati cane e gatto. Per Mattia Shaila è una falsa: “Sei una primadonna, sei la regina dei monologhi. Non fai domande mai a nessuno”, l’ha attaccata. Per la velina invece è lui ch avrebbe delle manie di protagonismo.

Ma Mattia è rimasto fermo sulle sue convinzioni, attaccando anche Lorenzo perché con Shaila litigano e fanno pace solo per avere clip: “Manie di protagonismo cosa?! Non sono come voi che fate pace e vi mettete a favore di telecamera e luci. Non fatemi ridere. E poi accusate me di cercare la clip, ma per favore…”.

Nel corso dell'ultima puntata sono nate le prime scintille tra Shaila e Mattia… riusciranno a trovare un punto d'incontro? 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/afJJwBEKUw — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2025

“Secondo te Lorenzo e Shaila litigano e fanno la pace a comando? Quello che dici è gave eh…”, l’ha bloccato Signorini. Ma Mattia: “Certo qua lo dico e lo sottoscrivo con il sangue, Alfonso”. Boato del pubblico in studio: tra lo sgomento di Signorini e degli stessi concorrenti gli spettatori sembrano proprio d’accordo con Mattia che, nonostante sia uno degli ultimi arrivati, sta piacendo molto.