Anita Olivieri è fuori dal Grande Fratello. La possibilità di arrivare alla finale e soprattutto di vincere è sfumata lunedì scorso, quando Alfonso Signorini ha letto il suo nome in diretta al momento dell’eliminazione della serata. Eliminazione cui si è aggiunta quella di Paolo Masella, altro veterano del gruppo che come Anita ha vissuto in casa più di 6 mesi.

In attesa di rivederli nello studio del GF, sono quindi tornati sui social. Anita in particolar modo ha da poco pubblicato il suo primo post da quando è tornata a casa. Ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a chi ha lavorato nel reality che l’ha ospitata per tutto questo tempo e detto la sua in merito al proprio percorso.

Anita massacrata dopo il GF: travolta di insulti

Anita, che continua a seguire Alessio Falsone nell’attesa di rivederlo nella vita vera e riprendere la frequentazione lontani dalle telecamere, dice che vivere dentro la casa l’ha arricchita e si domanda se davvero abbia vissuto quei giorni oppure no. “Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato quel giorno, il giorno della mia uscita. Avrei sofferto? Avrei chiuso quella porta con entusiasmo o con tristezza?”.

“Sarei stata fiera del mio percorso? La risposta è sì. Lascio alle spalle i profondi legami umani, le emozioni, le persone, tutto ciò in cui ho creduto e investito con tanta energia”. E non avrebbe potuto prendere decisione migliore di entrare al GF, dice di essere uscita cambiata ma in qualche modo sempre la stessa e che “Questa è la mia più grande vittoria“. Ha poi ringraziato la produzione e anche tutti i fan.

Il post è diventato subito virale e come c’era da aspettarsi è stato commentatissimo. Ci sono anche messaggi di affetto sotto, ci mancherebbe, ma la maggior parte sono da parte degli hater. Come, tra i tanti: “La peggiore”, “Sei stata la peggiore della storia di gf ,sei piena di cattiveria”, “Ringrazia santucci e il tuo patrigno protetta fino allo sfinimento sennò eri fuori da un pezzo”, “Hai dato il peggio di te stessa”, “Insopportabile”, “Non ti crede nessuno” e “Grande ani sai che Alessio ti manda a cagare appena esce?”.