Al Grande Fratello sta per succedere una cosa che preoccuperebbe non poco i concorrenti. Infatti, due starebbero per andare via definitivamente dal reality show, ma nessuno là dentro ne è a conoscenza. Quando Signorini lo comunicherà a tutta la casa, resteranno sbigottiti e c’è chi si farà probabilmente prendere dal panico.

Al Grande Fratello due concorrenti potrebbero andare definitivamente via. L’indiscrezione è stata rilanciata nella giornata di sabato 22 febbraio, a due giorni dalla prossima puntata in diretta. Se il rumor fosse confermato, saremmo in presenza di una nuova rivoluzione all’interno della trasmissione di Canale 5.

Grande Fratello, due concorrenti potrebbero andare via: il motivo

A parlarne è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha sganciato questa bomba pazzesca sul Grande Fratello. Due concorrenti dovrebbero andare via, infatti questa sarebbe stata la decisione sorprendente della produzione. Si sapeva che soltanto un gieffino o una gieffina sarebbe stata eliminata, ma non dovrebbe essere così.

Venza ha infatti annunciato: “In arrivo doppia eliminazione“. Dunque, sicuramente ne uscirà uno tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila perché finiti in nomination la scorsa puntata. Ma poi avremo un altro concorrente o altra concorrente che dovrebbe essere mandato via. Non sappiamo se il nome uscirà da questa lista o se altri saranno a rischio nel corso della puntata.

Durante la diretta del 24 febbraio scopriremo tutti i particolari e capiremo chi potrebbe essere coinvolto in questa clamorosa doppia eliminazione.