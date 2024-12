Momenti di tensione al Grande Fratello. Negli ultimi giorni a tenere banco nella Casa del reality di Canale 5 è stato il “segreto” di Lorenzo Spolverato. Secondo gli inquilini il modello ha qualcosa da nascondere e sono in tanti ormai a sapere di cosa si tratti. Proprio nelle ultime ore Lollo ha avuto un confronto molto duro con Yulia Bruschi che gli ha sparato in faccia: “Sai quanti cavoli tuoi so e non li ho detti fino ad oggi? Ma vergognati”.

Lorenzo ha cercato di far ragionare Yulia chiedendole una tregua: “Sono qui per dirti una cosa importante… Ti prego di non tirare fuori cose… Ti sto chiedendo un grande favore, è su di me”. La situazione, ormai, è diventata insostenibile e molti si chiedono quale sia questo segreto. Ma intanto due concorrenti hanno manifestato il loro disagio affermando espressamente di voler lasciare la Casa del GF. E per Signorini sono guai…

Luca Calvani e Helena Prestes sono al limite: cosa hanno dichiarato

Il primo a rivelare il suo stato d’animo è stato Luca Calvani poco dopo una brutta discussione tra Shaila Gatta e Helena Prestes durante il pranzo. L’attore si è confidato con Pamela Petrarolo durante un colloquio in cucina: “Sto contemplando veramente di fare l’albero a casa. Se a loro garba questo, a me fa ca**re“. Ma lui non è il solo che sembra arrivato al limite della sopportazione.

Non è la prima volta che Luca Calvani manifesta il suo disagio, l’attore potrebbe davvero essere ad un passo dall’addio. E poi c’è Helena Prestes. La modella è stata più volte al centro delle dinamiche della Casa e non sempre in modo pacifico. Adesso sembra veramente stanca.

helena “o sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado” ecco qui hanno portato all’estremo una persona che letteralmente non ha fatto un cazzo

comunque amanda si sta dimostrando molto carina(tornerà a scagarla appena torna maria falsona)#grandefratellopic.twitter.com/KbnIt1nHVp — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@impazziR0) November 30, 2024

Dopo la lite con Shaila Gatta Helena si è sfogata con Amanda Lecciso: “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”. La modella ha anche detto: “Non ho problemi a stare da sola, però non sono sola nella vita…”. In tanti hanno commentato le sue parole e come sempre c’è chi la difende e chi invece l’accusa di fare strategia: “Fa parte del suo gioco nn va da nessuna parte ora sta esagerando mi dispiace per tutte le vere vittime che sono fuori e che devono subire torti e soprusi veri” ha scritto un utente.

