Era impensabile fino a pochi mesi fa, ma adesso l’impossibile potrebbe diventare realtà. Amadeus sarebbe ormai ai ferri corti con la Rai e il suo addio sarebbe dietro l’angolo. La rivelazione è di quelle clamorose e stanno pure uscendo fuori i motivi che lo spingerebbero lontano dalla tv pubblica. Un colpo di scena in piena regola, visto che lui è il conduttore di punta di viale Mazzini.

Reduce da cinque straordinari Festival di Sanremo, ma anche protagonista in trasmissioni di successo come Affari tuoi e I soliti ignoti, Amadeus potrebbe però concludere improvvisamente la sua esperienza alla Rai e sbarcare in altri lidi. L’addio sarebbe motivato da qualcosa che ormai non gli andrebbe più bene, stando alle indiscrezioni delle ultime ore di Dagospia.

Amadeus e la Rai, addio vicino: “Perché va via”

A quanto pare, il rinnovo di Amadeus con la Rai sarebbe tutt’altro che vicino. La decisione di optare per l’addio starebbe diventando sempre più possibile, proprio come accaduto a Fabio Fazio. Dagospia ha immediatamente precisato che non ci sarebbero problemi legati ai soldi: “Amadeus sarebbe vicino all’uscita dalla Rai. I problemi non sarebbero economici, lo escludono da più parti”.

C’è chi vorrebbe a tutti i costi la sua riconferma, ma anche riempirlo di soldi potrebbe non bastare. Dagospia ha infatti aggiunto: “Cosa allontana allora la firma? Sarà una questione di autonomia e libertà? Si risolverà in extremis o Amadeus andrà fuori dalla Rai?”. Quindi, le ragioni potrebbero essere più prettamente politiche, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Difficile capire come andrà a finire, ma una cosa è certa: se non dovesse restare alla Rai, non ci saranno difficoltà per lui a trovare un’altra sistemazione dato che sarebbe il conduttore più ambito da tutti.