In oltre 2 mesi di Grande Fratello una cosa si è capita: Beatrice Luzzi è forse la più grande protagonista di questa edizione del reality. Fin dalle prime settimane, ha tirato fuori il suo carattere forte e di conseguenza dato vita a dinamiche e scontro con la maggior parte degli inquilini della Casa. Poi la storia con Giuseppe Garibaldi che per ad oggi sembra chiusa definitivamente. E se soprattutto agli inizi era la concorrente più ‘odiata’ della Casa, al contrario fuori quelle mura è stata ed è ancora la più amata.

Spesso preferita dal pubblico e dunque immune, l’attrice finisce sempre in trend topic su Twitter, durante la diretta e non. Ma anche per lei sono già passati oltre 2 mesi sotto i riflettori e di convivenza forzata e inizia a essere un po’ stanca. Soprattutto degli attacchi e delle incomprensioni che nascono nella Casa. Ha esternato queste sue sensazioni paventando anche un abbandono e i suoi fan hanno iniziato subito ad allarmarsi.

Letizia svela che Beatrice vuole lasciate il Grande Fratello

Dopo un battibecco con Vittorio, Beatrice non ha nascosto l’amarezza per l’ennesima delusione ricevuta in amicizia al punto da arrivare a dire di voler lasciare definitivamente il Grande Fratello. “Non posso più fidarmi di nessuno. Io non riesco a stare sola, ho bisogno di emotività e di rapporti umani e qui vedo che non è possibile. Come faccio ad andare avanti? Mi sento così fuori”, ha detto a Massimiliano Varrese.

E ancora: “Io sono una persona infantile dal punto di vista affettivo. Senza affetto io non vivo e questo vale anche qui dentro. Essere tradita da chi mi fidavo mi ha destabilizzato. Il fatto che qui non ci si può affezionare è molto triste“. Queste sue parole sono poi state riportate da Letizia Petris a Paolo Masella e Mirko Brunetti, che dunque ora conoscono il malessere dell’attrice. Che ha tutte le ragioni del mondo, secondo Letizia.

Bea dice che se ne andrà entro gennaio e non rinnoverà il contratto fino a marzo… appena Bea esce io smetterò di guardare il programma #grandefratello pic.twitter.com/END1PZMNOW — 🇵🇸 Fermate il genocidio (@bougiefemmenoir) November 22, 2023

“Ha avuto uno sfogo prima, lei ci sta molto male di quello che è successo. Mi ha detto ‘avevo trovato finalmente un amico qui dentro e anche questo mi mazzia’. C’ha proprio ragione non possiamo dirle nulla. Ha detto proprio che vuole andarsene via e che non può restare perché non ce la fa più. Raga ha la ragione dalla sua”, ha detto. Inoltre sta girando un video in cui Beatrice dice che lascerà la Casa entro gennaio e non rinnoverà il contratto fino a marzo. Motivo in più, per i fan, per preoccuparsi di una sua prossima uscita.