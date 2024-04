Amadeus è passato ufficialmente a Discovery e nella giornata di giovedì 18 aprile il conduttore tv, anche direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo, ha firmato il contratto di quattro anni con Warner Bros e debutterà il prossimo autunno sul canale Nove. “Dopo un 2023 senza precedenti e un inizio 2024 ancora più promettente, segna un nuovo clamoroso colpo nel mondo dell’intrattenimento televisivo”, ha scritto la Warner in un comunicato ufficiale diffuso nella tarda mattinata.

“Amadeus, uno dei volti più amati della televisione italiana, showman, conduttore, dj, protagonista indiscusso ormai da anni del preserale, dell’access prime time e del prime time, direttore artistico dei record per i suoi Festival di Sanremo, entrerà nella squadra dei talenti targata Warner Bros“, conclude la proprietaria del Canale Nove.

Leggi anche: “La verità su Amadeus”. Carlo Conti rompe il silenzio dopo l’uscita del collega dalla Rai





I Soliti Ignoti verso calane Nove, il Codacons dopo l’addio di Amadeus: “La Rai tuteli il format”

“Grazie a questo accordo, che avrà la durata di 4 anni, Amadeus debutterà già dal prossimo autunno sul Nove, canale generalista di punta di Warner Bros. Discovery, e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Sulla base di questo accordo, nel corso della stagione televisiva, Amadeus condurrà sul Nove un programma di access prime time e due di prime time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista”, si leggeva nel comunicato.

Ma quali sono i programmi che Amadeus condurrà? Amadeus potrebbe portare con sé al Nove il format de I Soliti Ignoti e dopo le indiscrezioni, il Codacons è intervenuto con una nota in cui si è rivolto alla Rai, che secondo l’associazione sarebbe la proprietaria dei diritti del format sin dal 1991, quando Gianni Ippoliti avrebbe concepito un’idea simile durante un evento di presentazione del palinsesto Rai.

“Il timore del Codacons è che, con l’eventuale trasferimento del conduttore Amadeus al gruppo Warner Bros. Discovery, si possa verificare una sottrazione del format originale della Rai. “Il nostro intento è di monitorare attentamente le informazioni trapelate finora e agire in modo che i diritti della Rai siano pienamente riconosciuti e tutelati”, ha spiegato un portavoce del Codacons. Come detto, secondo l’associazione dei consumatori, i diritti sarebbero della Rai. “La Rai quindi ha acquistato i diritti del format dalla società olandese Endemol, ma anni prima Gianni Ippoliti aveva ideato un format identico proprio per la Rai, che ne detiene quindi i diritti”, si legge.

“Questo dimostra che il format utilizzato dalla Rai ha un suo carattere originale che merita di essere protetto”, ha scritto il Codacond riferendosi al punto del gioco che riguarda ”il parente misterioso”, che sarebbe presente solo nella versione italiana.