Colpo di scena a Uomini e Donne. Un momento di grandissima tensione si sarebbe registrato tra Tina Cipollari e l’altra protagonista del dating show di Maria De Filippi. Stando ai rumor intorno al programma, in televisione non ce l’hanno fatto vedere ma l’opinionista avrebbe quasi avuto uno scontro fisico con lei.

Infatti, la rabbia è aumentata a dismisura a Uomini e Donne e Tina Cipollari ha perso la pazienza, inveendo contro la protagonista del programma. Durante la puntata il pubblico aveva assistito ad un litigio, ma dietro le quinte sarebbe successo di peggio. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Tina Cipollari sfiora la rissa con l’altra protagonista

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è scagliata contro la dama in questione mandandola a quel paese. Poi le ha anche detto: “Ma chi c*** sei?“. La protagonista del Trono Over si è alzata repentinamente dalla sedia e ha cominciato a inseguire la collega di Gianni Sperti al di fuori dello studio. E qui sarebbe successo il putiferio.

La lite è avvenuta tra Tina e la dama Isabella. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha scritto su Instagram: “Dietro le quinte sono andate davvero vicine, infatti Gianni è rimasto fuori e non è rientrato subito. Tina non si aspettava che lei la raggiungesse. Per poco arrivavano alle mani“.

Vedremo nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne se ci sarà una tregua tra le due, oppure se tra Tina e Isabella ci saranno problemi da qui alla fine della trasmissione.