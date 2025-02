Durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha vissuto un momento di intensa emozione ricordando la madre Loletta, scomparsa nel 2002. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha illustrato ai giornalisti la scaletta della serata e gli ospiti in programma, prima di lasciarsi andare a una sincera commozione nel rievocare la donna che lo ha cresciuto con amore e dedizione.

Seduto accanto ad Alessandro Cattelan, a poche ore dall’inizio del Festival, Conti ha parlato dell’importanza del rispetto per le donne, valore che gli è stato insegnato proprio da sua madre: “Io sono stato cresciuto da mia madre perché mio padre è morto che avevo 18 mesi. Sono cresciuto con mia madre che era una donna unica, fortissima, ed è per questo che io rispetto così tanto le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l’onestà”.

Sanremo 2025, Carlo Conti in lacrime per la mamma

Non riuscendo a trattenere le lacrime, ha poi aggiunto: “Scusate ma se parlo di mia madre… Non è mai mancata una sera, una tavola apparecchiata anche solo per noi due”. Non è la prima volta che Carlo Conti racconta della sua infanzia e del ruolo fondamentale che sua madre ha avuto nella sua vita. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2018, il conduttore aveva descritto con grande affetto la forza e il sacrificio di Loletta.

“Mia mamma mi fece da madre ma soprattutto da padre. Non aveva una lira. Aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra con me in braccio. Tornata a casa dal funerale, trovò nella cassetta della posta 500 lire. Si convinse che le avesse messe santa Rita. Trovò nella fede la forza di continuare”.

Un amore incondizionato che ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Conti ha poi sottolineato di non essersi mai sentito sfortunato, ma anzi grato per gli insegnamenti ricevuti: “Mamma mi ha trasmesso la leggerezza e l’amore per la vita, oltre all’attenzione per chi aveva meno di noi”. La rivelazione di Carlo Conti ha toccato il cuore del pubblico e della stampa presente. Il Festival di Sanremo 2025 si apre così con una nota di profonda umanità, confermando ancora una volta il legame indissolubile tra la musica, le emozioni e i ricordi più cari.