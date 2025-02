A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, la notizia della morte di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, ha gettato un’ombra di tristezza sulla manifestazione musicale che prenderà il via domani, martedì 11 febbraio. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un gesto volontario. Nel frattempo, è stata annullata la festa organizzata dal Gruppo Mediaset a Sanremo.

Virgin Radio, la storica emittente diretta da Alex Benedetti, fa parte del Gruppo Mediaset, che aveva programmato una cena di gala a Villa Nobel per celebrare l’evento. Tuttavia, in seguito alla tragica notizia, la serata è stata cancellata per rispetto nei confronti del noto professionista, prematuramente scomparso all’età di 53 anni.

Leggi anche: Musica italiana sotto choc, la leggenda morta a 53 anni: la tragedia improvvisa mentre era nel suo ufficio





Lutto a Sanremo: morto il direttore di Virgin Radio

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Mediaset ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, data la delicatezza della situazione. Come riferisce Ansa, il direttore di Virgin Radio si trovava negli uffici di Via Turati a Milano, sede operativa in cui si recava quotidianamente per lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta per un gesto estremo.

La Polizia è subito intervenuta sul posto per accertare la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riportato da RaiNews, l’uomo si sarebbe lanciato nel vuoto. Alcune persone a lui vicine avrebbero riferito agli investigatori che stava attraversando un periodo difficile: “Era depresso a causa di un problema di natura economica”. Per chiarire ulteriormente le cause del decesso, verrà eseguita un’autopsia sul corpo.

La notizia della morte di Alex Benedetti ha colpito profondamente il mondo della musica e della radiofonia. In queste ore, moltissime persone stanno esprimendo il loro cordoglio sui social, ricordando la sua passione e il suo contributo alla scena musicale italiana.

Nel frattempo, la serata di gala dedicata alle radio Mediaset a Sanremo è stata ufficialmente annullata, segno di rispetto per un professionista che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore.