Musica italiana sotto choc, la leggenda morta a 53 anni: la tragedia improvvisa mentre era nel suo ufficio

Addio ad Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio e storico dj, scomparso all’età di 53 anni. La notizia ha colpito profondamente il mondo della musica e della radiofonia, lasciando un vuoto tra colleghi e appassionati.

La passione di Benedetti per la musica era nata fin da giovanissimo, influenzato dai dischi della madre. A soli 13 anni, aveva già iniziato a lavorare come dj in discoteca, dando il via a un percorso che lo avrebbe portato a diventare un volto di riferimento nella scena musicale italiana.





Lutto nella musica, morto il direttore di Radio Virgin Alex Benedetti

Negli anni ’80, si era affermato nel mondo dei dj, ma la vera svolta arrivò nel 1994, quando entrò a far parte di Radio Italia Network. Quell’esperienza gli permise di consolidare la sua carriera e diventare un punto fermo nel panorama radiofonico italiano. Parallelamente, continuò a esibirsi come dj, coltivando il suo amore per la musica in ogni forma.

Oltre alla musica, Benedetti era un grande appassionato di Formula 1, calcio, videogiochi e cinema. Chi lo conosceva lo descriveva come una persona solare, ironica e autentica, capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo incontrasse.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della radio e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua voce, la sua energia e il suo entusiasmo rimarranno impressi nei ricordi di chi lo ha seguito e apprezzato nel corso degli anni.