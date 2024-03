Paura domenica 3 marzo per la conduttrice televisiva Paola Perego, che nel corso della puntata di della trasmissione Citofonare Rai 2 ha accusato un malore ed è stata costretta ad abbandonare la diretta. La notizia è stata data da Simona Ventura, conduttrice del programma insieme alla Perego, che aveva iniziato la puntata regolarmente insieme alla collega. Paola Perego ha cominciato a non stare bene e nel corso della puntata ha dovuto abbandonare la trasmissione durante la pausa pubblicitaria, per poi non fare più ritorno.

Al rientro dalla pubblicità, Simona Ventura ha spiegato al pubblico a casa quanto era appena accaduto. “Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa”, ha detto Simona Ventura al rientro dalla pubblicità. La puntata è poi proseguita regolarmente, condotta proprio dalla Ventura.

Leggi anche: Paola Perego e il tumore, parla il medico che l’ha operata: “Così le abbiamo salvato il rene”





Paola Perego lascia Citofonare Rai 2 a causa di un malore

Non è fra l’altro la prima volta che la conduttrice non riesce ad essere presente in un programma televisivo a causa delle sue condizioni di salute. Nel corso della giornata di oggi, ad esempio, la Perego avrebbe dovuto intervenire anche a Domenica In, ma proprio a causa del malore non è riuscita a esserci. La conduttrice era stata assente a seguito della delicata operazione alla quale si era sottoposta per rimuovere il tumore renale.

Questa mattina è stata proprio la conduttrice Paola Perego a spiegare ai suoi follower le sue condizioni: “Buongiorno. Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò seguire la diretta con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”. Recentemente Paola Perego ha raccontato dei suoi problemi di salute che l’hanno costretta a subire un’operazione per l’asportazione parziale di un rene a causa di un tumore.

La conduttrice ne aveva parlato a Silvia Toffanin, a Verissimo. “Sono reduce da un cancro. Non è stato un momento facile, ma ora piano piano mi riprendo. Ho fatto un post su Instagram solo con una scritta per ricordare quanto è importante la prevenzione. La prevenzione può salvare la vita. Volevo condividere questo messaggio perché è veramente importante. Io dico che bisogna prevenire ma io ho potuto fare tutte le visite privatamente, sono una privilegiata. Poi io per fortuna ho degli amici medici che posso chiamare e che mi rassicurano, ma non è una fortuna che hanno tutti”, aveva detto la conduttrice.