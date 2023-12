Ieri sera al Grande Fratello se ne sono viste di ogni. Man mano che le puntate vanno avanti, il clima di tensione nella casa più spiata d’Italia si fa sempre più rovente e ovviamente Alfonso Signorini e la produzione ne è ben felice. Gli ascolti sembrano essere decollati rispetto alle prime puntate, quando il cast non sembrava convincere troppo i telespettatori. Dopo lo stop al trash imposto da Pier Silvio Berlusconi, nella casa sono entrati concorrenti nip e vip e oggi le loro storie si sono ben intrecciate. Una delle storie più appassionanti del Grande Fratello è quella tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Dopo diversi tira e molla, i due sono arrivati ai ferri corti e durante la puntata andata in onda lunedì 4 dicembre, incalzati da Alfonso Signorini, hanno avuto un durissimo scontro. Il crollo di Beatrice Luzzi è arrivato a due giorni dall’incontro con i genitori di Giuseppe Garibaldi. L’attrice ha commentato negativamente il comportamento del padre del bidello calabrese dipingendo l’uomo e la famiglia come ‘patriarcale”: “Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero difronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva”.

“Ho un ritardo del ciclo”. Grande Fratello, la concorrente lo confessa in piena notte





Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole abbandonare la casa

Parole che hanno fatto infuriare Giuseppe Garibaldi, che ieri sera, durante la pubblicità, le ha rivolto insulti molto pesanti. “Lei è veramente una persona brutta e cattiva. Dire che siamo maschilisti è una cosa grave. Non voglio che mio padre sia messo in discussione in questi argomenti”, per poi aggiungere un pesantissimo ”“Questa brutta bas***, brutta bast***! Guarda a questa ao che mi sta facendo passare qui“. Un clima teso, che ovviamente ha avuto ripercussioni sulla concorrente, che in serata è crollata in lacrime e si è sfogata con Marco Maddaloni.

“Come sto? Non tanto bene a dire la verità. Sono un po’ stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, tantissima, ho bisogno di loro”, ha detto Beatrice Luzzi come riporta Biccy. “So che i miei figli mi incoraggiano, lo so, però avrei bisogno di vederli negli occhi e sentirli per vedere se ce la stanno facendo davvero. Sono degli agonisti e sperano anche che io vada avanti e vinca, però poi la realtà, la fatica, sono in pena per loro. Voglio capire dai loro occhi se ce la fanno. Tre mesi sono tanti ed è un vuoto affettivo che non riesco a colmare. Poi qui è cambiato tutto. Avete portato una situazione esterna molto complessa e l’avete inserita. Questo ha creato un cratere”.

“Io sono una che molla, al contrario di quello che sembra. Mollo tutto sempre”



Bea ❤️‍🩹🥹#GrandeFratello — Martina 🍸 (@MartySorry) December 5, 2023

Beatrice Luzzi si è rivolta direttamente figli: “Non è così importante stare qui, è più importante stare con voi, venirvi a prendere, seguire i vostri umori. Qui ci sono stata, ho fatto questa esperienza e ora è importante tornare a casa. Io sento così e sento che avete bisogno di me. O forse sono io che ho bisogno di voi. Ho paura che alla lunga questo gioco vada ad incidere troppo sulla memoria della nostra famiglia”. Poi lo sfogo con Marco Maddaloni, uno sfogo che ha stupito e colpito allo stesso tempo i telespettatori del Grande Fratello: “Lo dico davvero. Io sono una che molla, io mollo sempre. Al contrario di quello che sembra e che uno può pensare“.