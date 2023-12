“Scusate, ho un problema”. Gelo ad Affari Tuoi, Valentina lo confessa in diretta. Amadeus è allibito

Nella serata del 29 dicembre nel programma “Affari tuoi” in onda su Rai 1 alle ore 20:30 e condotto da Amadeus la protagonista della puntata è stata Valentina Viola. Dopo 37 puntate la concorrente del Lazio è entrata in gara per portare a casa il massimo della vincita, i 300mila euro che però erano nascosti nel pacco della Sardegna.

Originaria di Rocca Priora, Valentina ha raccontato la sua storia prima di iniziare il viaggio tra le venti regioni italiane. La segretaria part time di un’azienda informatica e mamma di Ginevra di 16 anni, ha pescato a sorteggio il pacco numero 9 che l’ha accompagnata per più della metà del gioco.

Affari Tuoi, la concorrente Valentina spiazza Amadeus

Dopo ben 37 puntate Valentina ha così tentato la fortuna sperando che i 300 mila euro, la somma massima vincente di “Affari tuoi”, si trovassero all’interno del pacco numero 9. Così non è stato, perché il percorso di Valentina è finito con l’amaro in bocca. Ma non per lei, che si è detta comunque felice di aver accettato gli 8mila euro proposti dal dottore, ma da chi tifava e sperava che la concorrente portasse a casa una somma più alta.

“Ci siamo studiate tutti i numeri dei pacchi da chiamare, non ci vogliamo affidare alla fortuna. Ce la viviamo con strategia”, ha dichiarato Valentina durante il viaggio nelle regioni italiane fatto insieme alla sorella. La concorrente è arrivata nella postazione e ha subito gelato Amadeus. “Ti devo dire una cosa, quando mi emoziono soffro di incontinenza da pipì. Mi viene e mi scappa, l’ho fatta 300 volte, è solo un movimento psicologico”.

iniziamo subito con Valentina che se si emoziona troppo le scappa la pipì ☠️#affarituoi pic.twitter.com/aihE7h74i4 — Francesca🎄 (@_cielodiperle) December 29, 2023

Amadeus è rimasto basito e incredulo per la confessione intima fatta da Valentina a tutta Italia. Il conduttore l’ha guardata con gli fissi e la bocca spalancata, per poi rompere il gelo: “Quando ti scappa tu vai in bagno velocemente, la fai, spegniamo il microfono ovviamente ma potremmo pure parlare: ‘Come vaaaaa?’, ‘Tutto beneeee'”. Poco dopo Valentina ha detto ad Amadeus che anche invece la sorella “soffre di tachicardia”.