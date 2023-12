Affari Tuoi, polemica dopo la puntata di ieri giovedì 28 dicembre. In gioco la rappresentante della regione Valle D’Aosta, Eleonora, accompagnata dal fratello Carlo Alberto. Puntata, quella di ieri, che visto volare ancora una volta i numeri dell’auditel. Il gioco guidato da Amadeus su Rai 1 ha tenuti incollati 5.055.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.527.000 spettatori pari al 17%. Su Rai2 TG2 Post segna 724.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.358.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.259.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.692.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 710.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 629.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Insomma, un autentico trionfo. Eppure ieri è successo qualcosa che ha fatto storcere il naso al pubblico da casa.





Affari tuoi, la coppia della Valle d’ Aosta centra la regione fortunata

Dopo una partita iniziata benissimo, con Eleonora e Carlo Alberto che sembravano viaggiare verso un successo annunciato, ecco la svolta. I due fratelli hanno incassato via via un serie di tiri negativi vedendo andare via tutti i premi. Alla fine restano due pacchi blu ed uno da 15mila euro, ma la fortuna non li assiste e vedono sfumare anche quello.

Amadeus così porta i due alla regione fortunata, un ulteriore gioco che mette in palio 100mila e 50mila euro. Con un colpo di fortuna e confidando nelle radici sarde, Eleonora e Carlo Alberto scelgono la Sardegna e portano a casa 50mila euro. Tutti contenti? Non proprio perché il popolo di Affari Tuoi che commenta e stracommenta su X ha da eccepire e protestare, punta il dito.

“Sardegna!!! Non ci credo!!!”, scriveva uno. “Questi hanno più cu*** che anima”, faceva eco un altro. Quindi, racconta Libero: “C’è chi agita lo spettro del complotto. Ero convinta fosse la Sardegna, li ha voluti aiutare sapendo quanto tenessero alle loro origini sarde e la ha lasciata sul tabellone”. E ancora: “Lo dicevo io che era la Sardegna. Me lo sentivo”. In realtà tutto regolare visto che l’estrazione avviene prima della puntata ed il nome della regione chiuso in una busta. Il resto sono solo congetture.