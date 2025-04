Momento d’imbarazzo per Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi, scena censurata? Durante la puntata di ieri di “Obbligo o verità”, tra gli ospiti in studio c’era la conduttrice di La Volta Buona. Come da consuetudine, anche lei si è cimentata nei giochi proposti dallo show, incluso il celebre “Lo tengo, lo butto”. In questa occasione è stata chiamata a scegliere simbolicamente chi “tenere” e chi “buttare” tra due sue amiche e colleghe molto note nel panorama televisivo italiano: Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi.

Ma proprio nel momento in cui Caterina ha iniziato a rispondere, qualcosa è andato storto, come ha fatto notare il portale Blogtvitaliana.it. Quando le è stata posta la domanda, la Balivo ha subito fatto una premessa: “Allora visto che a Tv Talk mi hanno fatto…” Tuttavia, non ha potuto proseguire perché il maestro Francesco Facchinetti l’ha interrotta, lamentandosi per il fatto che fosse sempre lei a prendere la parola per prima: “Ma perché Caterina inizi sempre tu?”.

La discussione e la scena tagliata: cosa è successo a Obbligo o verità

Caterina Balivo, senza farsi cogliere alla sprovvista, ha subito replicato con prontezza, chiarendo che non si trattava di una sua iniziativa, ma di una scelta della padrona di casa: “La parola me l’ha data Alessia…” Da lì è nata una piccola bagarre in studio, che ha animato il momento.

Secondo quanto segnalato da Blogtvitaliana.it, subito dopo questa sequenza c’è stato un evidente taglio in fase di montaggio, poiché la Marcuzzi è apparsa di colpo intenta a rivolgere un’altra domanda, senza che venisse mostrata la chiusura del siparietto precedente. In particolare non si è vista la scelta della Balivo tra Eleonora Daniele e Elisa Isoardi e si è andati avanti con il gioco su Loretta Goggi e Romina Power…

Il livello del montaggio di #ObbligoOVerità: vengono mostrate le immagini di Isoardi e Daniele, rispetto alle quali Balivo e Barale dovrebbero decidere chi tenere e chi buttare.

Peccato che dopo l'intervento di Melozzi la scelta non venga mostrata e si passi ad un'altra coppia… pic.twitter.com/FA4IGW8YEM — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) April 15, 2025

Il nuovo show di Alessia Marcuzzi, trasmesso in seconda serata su Rai Due, ha avuto un esordio piuttosto tiepido. La prima puntata, infatti, è stata seguita da 679 mila spettatori, con uno share del 4,10%. La settimana successiva si è registrato un calo, con 609 mila spettatori e uno share sceso al 3,50%. Tuttavia, pare che il passaparola positivo sui social abbia iniziato a dare i suoi frutti: la terza puntata ha totalizzato 702 mila telespettatori e il 4,50% di share, mentre l’episodio andato in onda ieri ha fatto registrare un record, con 722 mila spettatori e il 4,80% di share. Ora resta da capire se questo trend positivo continuerà anche nelle prossime settimane.

